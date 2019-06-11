Появились новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов

Информатор Григорий Родченков продолжает разоблачать допинговую систему в России

В биатлоне новый скандал. Фото: AFP

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Об этом говорится в отчете рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Родченков заявлял, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов платил крупные деньги бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу за сокрытие положительных допинг-проб россиян.

Члены группы связались с Родченковым, который предоставил им новую информацию и документы, а также сообщил, что намерен и дальше сотрудничать с IBU по этому вопросу.

Также сообщается, что IBU продолжает совместное с полицией Австрии расследование в отношении возможного применения допинга российскими спортсменами в период с 2011 по 2015 годы.

Помимо этого, секретарь рабочей группы провел "полезную дискуссию" с бывшим американским биатлонистом Лоуэллом Бэйли, который связался с IBU через специальный портал для информаторов.

Напомним, что МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.

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