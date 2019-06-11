Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Появились новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов

11 июня, 17:36

Информатор Григорий Родченков продолжает разоблачать допинговую систему в России

В биатлоне новый скандал
В биатлоне новый скандал. Фото: AFP

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Об этом говорится в отчете рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Родченков заявлял, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов платил крупные деньги бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу за сокрытие положительных допинг-проб россиян.

Члены группы связались с Родченковым, который предоставил им новую информацию и документы, а также сообщил, что намерен и дальше сотрудничать с IBU по этому вопросу.

Также сообщается, что IBU продолжает совместное с полицией Австрии расследование в отношении возможного применения допинга российскими спортсменами в период с 2011 по 2015 годы.

Помимо этого, секретарь рабочей группы провел "полезную дискуссию" с бывшим американским биатлонистом Лоуэллом Бэйли, который связался с IBU через специальный портал для информаторов.

Напомним, что МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег биатлон, допинг, Григорий Родченков

Вы сейчас просматриваете новость " Появились новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Как спастись от клещей

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Меган Маркл рискует повторить судьбу принцессы Дианы

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Сегодня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

Вчера, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Вчера, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

9 июня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь