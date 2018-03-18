Появилось видео, как биатлонистки пили шампанское в финишном створе провожая коллегу на пенсию
Олимпийская чемпионка Мари Дорен-Абер завершила карьеру
Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер завершила спортивную карьеру гонкой преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Биатлонистки по окончании гонки прямо на трассе поздравили Дорен-Абер с этим решением и распили по бокалу шампанского.
Дорен-Абер является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете 2018 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2018 в эстафете, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте. Также она пять раз выигрывала чемпионат мира и завоевала множество серебряных и бронзовых медалей.
It's time to say good bye to @Jooliawoolia and @FedFranceSki's Marie Dorin Habert, we will miss you#HOL18 pic.twitter.com/OrT6iqN6so— IBU World Cup (@IBU_WC) 18 марта 2018 г.
Ранее мы писали, что чешская красавица-биатлонистка Коукалова распродает награды ради благотворительности. Стоимость золотой медали Кубка мира в Рупольдинге составляет 30 тысяч чешских крон.
Ранее мы сообщали, что участница Олимпиады-2018 от Украины продает на аукционе подаренный в Пхенчхане телефон. Вырученные средства пойдут на развитие спорта во Львове.
Напомним, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени. Министерство приняло решение запретить украинским спортсменам выступать в России.
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