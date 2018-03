Появилось видео, как биатлонистки пили шампанское в финишном створе провожая коллегу на пенсию

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер завершила спортивную карьеру гонкой преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Биатлонистки по окончании гонки прямо на трассе поздравили Дорен-Абер с этим решением и распили по бокалу шампанского.

Дорен-Абер является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете 2018 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2018 в эстафете, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте. Также она пять раз выигрывала чемпионат мира и завоевала множество серебряных и бронзовых медалей.

It's time to say good bye to @Jooliawoolia and @FedFranceSki's Marie Dorin Habert, we will miss you#HOL18 pic.twitter.com/OrT6iqN6so