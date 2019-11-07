Президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонистки

Марьяна Брыкайло / Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак ответил на обвинения в игнорировании раковой болезни, обнаруженной у Марьяны Брыкайло. Напомним, тернополянке диагностировали рак шейки матки, и 22-летняя чемпионка Украины, участница юниорских чемпионатов мира уехала лечиться за границу.

Брынзак написал в Фейсбук, что ничего не знал о проблемах Брыкайло: "Я спросил у тренера юниорской сборной Кравченко: "Что с Брыкайло?". Он ответил, что она завязала с биатлоном и уехала работать в Чехию. Больше никто ничего не говорил: ни она, ни личные тренеры, ни тернопольская федерация. Еще я спросил, почему она не сдала несколько пар лыж, которые покупала федерация. Мне ответили, что она продала их и сдавать не будет, хоть мы со всеми договаривались, что те, кто заканчивает заниматься биатлоном, передают лыжи молодежи".

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Также он считает, что о здоровье спортсменов в первую очередь должно беспокоиться министерство. "Спортсмены на контракте в штатной команде Министерства молодежи и спорта, и учебно-тренировочные сборы и соревнования – это мероприятия министерства. И министерство должно страховать спортсменов, которые получают травмы и болезни во время профессиональной деятельности. Я уже много раз обращал внимание чиновников на это, но вопрос так и не решен, и не только в биатлоне".

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Также президент Федерации рассказал, что часто помогает спортсменам из личных средств: "Когда случайно узнаешь информацию в Фейсбуке, что на операцию Литвиненко из Чернигова собирают средства, и звонишь, финансируешь. Про Тисееву также узнал в Фейсбуке, и снова все делаешь, чтобы у нее не было проблем. А Федерация вместе с Сумским областным советом купили дом Ане Кривонос, квартиру Журавок, я лично профинансировал ремонт базы в Чернигове на 2,5 млн гривен".

Ранее мы сообщали, что Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону.

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