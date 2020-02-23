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Прима закрыл 20-ку лучших, обойдя Придручного на чемпионате мира по биатлону

23 февраля, 16:51

"Золото" взял норвежец Йоханнес Бё

Сегодня, 23 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве прошел мужской масс-старт. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Прима не отобрался в масс-старт напрямую, но заменил россиянина Александра Логинова после его отказа от старта. Онлайн мужского масс-старта был доступен на нашем сайте.

Первым финиширова Йоханнес Бе. Норвежец стал чемпионом мира. Второй – француз Фийон-Майе. "Бронза" – у еще одного француза, Жаклена, который вырывает медаль в борьбе с братом чемпиона – Тарьеем Бе

Дмитрий Пидручный финишировал 23-м, а Прима пришел 20-м.

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Результаты гонки:

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс
  • 1. Йоханнес Тигнес Бё (Норвегия) (0)
  • 2. Кантен Фийон-Майе (Франция) +42.0 (3)
  • 3. Эмильен Жаклен (Франция) +55.0 (2)
  • 4. Тарье Бё (Норвегия) +55.6 (2)
  • 5. Симон Дестье (Франция) +1.03 (1)
  • 6. Феликс Ляйтнер (Австрия) +1.06 (3)
  • .....
  • 20. Артем Прима (Украина) +2.32 (3)
  • 23. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.13 (4)

Читайте также: Пидгрушная в последней гонке на чемпионате мира заработала штраф и финишировала 24-й

Ранее глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеру. Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер россиянина Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с нашей сборной.

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биатлон Артем Прима Дмитрий Пидручный чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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