Прима закрыл 20-ку лучших, обойдя Придручного на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 23 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве прошел мужской масс-старт. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Прима не отобрался в масс-старт напрямую, но заменил россиянина Александра Логинова после его отказа от старта. Онлайн мужского масс-старта был доступен на нашем сайте.

Первым финиширова Йоханнес Бе. Норвежец стал чемпионом мира. Второй – француз Фийон-Майе. "Бронза" – у еще одного француза, Жаклена, который вырывает медаль в борьбе с братом чемпиона – Тарьеем Бе

Дмитрий Пидручный финишировал 23-м, а Прима пришел 20-м.

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Результаты гонки:

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1. Йоханнес Тигнес Бё (Норвегия) (0)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) +42.0 (3)

3. Эмильен Жаклен (Франция) +55.0 (2)

4. Тарье Бё (Норвегия) +55.6 (2)

5. Симон Дестье (Франция) +1.03 (1)

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) +1.06 (3)

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20. Артем Прима (Украина) +2.32 (3)

23. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.13 (4)

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Ранее глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеру. Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер россиянина Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с нашей сборной.

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