Прима закрыл 20-ку лучших, обойдя Придручного на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 23 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве прошел мужской масс-старт. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Прима не отобрался в масс-старт напрямую, но заменил россиянина Александра Логинова после его отказа от старта. Онлайн мужского масс-старта был доступен на нашем сайте.
Первым финиширова Йоханнес Бе. Норвежец стал чемпионом мира. Второй – француз Фийон-Майе. "Бронза" – у еще одного француза, Жаклена, который вырывает медаль в борьбе с братом чемпиона – Тарьеем Бе
Дмитрий Пидручный финишировал 23-м, а Прима пришел 20-м.
Результаты гонки:
- 1. Йоханнес Тигнес Бё (Норвегия) (0)
- 2. Кантен Фийон-Майе (Франция) +42.0 (3)
- 3. Эмильен Жаклен (Франция) +55.0 (2)
- 4. Тарье Бё (Норвегия) +55.6 (2)
- 5. Симон Дестье (Франция) +1.03 (1)
- 6. Феликс Ляйтнер (Австрия) +1.06 (3)
- .....
- 20. Артем Прима (Украина) +2.32 (3)
- 23. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.13 (4)
Читайте также: Пидгрушная в последней гонке на чемпионате мира заработала штраф и финишировала 24-й
Ранее глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеру. Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер россиянина Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с нашей сборной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк