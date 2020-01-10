"Привык, что у тебя одинаковые круги, а тут – сдвоенный": Прима о новом формате спринта

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Реклама

Биатлонист Артем Прима стал лучшим из украинцев в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе – 15 место при круге штрафа после стрельбы стоя. Также из-за ливня к гонке была подготовлена только часть трассы, организаторы этапа изменили длину кругов и ребята бежали по нестандартному маршруту: 2,5 км – стрельба лежа – 2,5 км – 2,5 км – стрельба стоя – 2,5 км.

Читайте также: Олимпийская чемпионка по биатлону о спринте в Оберхофе: "Тренировались и настраивались, но результата нет"

"Это не так привычно, – сказал Прима после финиша в комментарии UA:Перший. – Привык, что у тебя одинаковые круги и ты бежишь, распределяя силы на каждый круг одинаково. Здесь получается сдвоенный круг, то есть нужно не сильно резко начинать, чтобы тебя хватило еще на один круг. Потому что у тебя не будет стрельбы. Этих каких-то 20-30 секунд – они тоже решают. Проигрыш большой у меня был на последнем круге. Это все из-за паузы. Была пауза между стартами. Тренировки были довольно своеобразные. По-своему готовились и плюс погода – каждый по-разному выступает в таких условиях. Думаю, много кому сегодня было тяжело и много кто это отметит".

Ранее мы сообщали, что именитый украинский биатлонист вернулся в сборную на этап Кубка мира в Оберхофе. До Германии в этом сезоне 31-летний уроженец Чернигова выступал только на Кубке Международного союза биатлонистов – IBU. В спринте с кругом штрафа он стал 46-м.

мотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама