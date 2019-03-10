"Приятно, что именно мне удалось украсть "золото" у Бё": Пидручный – о сенсационной победе на чемпионате мира
Украинский биатлонист прокомментировал исторический успех на чемпионате мира по биатлону в Швеции
Сегодня на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, прогремела громкая сенсация – победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный. Это "золото" стало первым для наших мужчин за всю историю участия в чемпионатах мира по биатлону! После гонки Пидручный прокомментировал свою победу:
"Трудно вообще поверить, что у меня есть золотая медаль! Я рассчитывал на этом чемпионате мира взять какую-то медаль, но даже не мог представить, что это будет "золото". Честно говоря, мне бежалось сегодня гораздо труднее, чем вчера и в эстафете. Я испытывал некоторые проблемы с восстановлением после спринта, потому что вчера отдал все силы, которые имел, и сегодня было довольно трудно собраться и показать результат", – рассказал Пидручный.
"Верил в подиум до последнего, потому что знал, какие сегодня погодные условия, и как трудно было на пристреливании на стрельбе стоя. В женской гонке тоже со стрельбой сегодня были трудности. Каждый рубеж, каждый выстрел – это был шанс быть выше и выше. Очень приятно, и для меня это большая честь, что именно мне удалось "украсть" у Йоханнеса Бё "золото". Посмотрим, удастся ли это кому-то еще на этом чемпионате", – сказал Дмитрий.
Напомним, что ранее в спринтерской гонке Дмитрий Пидручный финишировал на четвертом месте, отстав от третьего всего на 0,3 секунды.
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