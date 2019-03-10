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"Приятно, что именно мне удалось украсть "золото" у Бё": Пидручный – о сенсационной победе на чемпионате мира

Сегодня, 21:33

Украинский биатлонист прокомментировал исторический успех на чемпионате мира по биатлону в Швеции

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный. Фото: AFP
"Приятно, что именно мне удалось украсть "золото" у Бё": Пидручный – о сенсационной победе на чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/566/5ae/5c85665ae9223.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/566/5ae/5c85665ae9223.jpg Биатлон Украинский биатлонист прокомментировал исторический успех на чемпионате мира по биатлону в Швеции

Сегодня на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, прогремела громкая сенсация – победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный. Это "золото" стало первым для наших мужчин за всю историю участия в чемпионатах мира по биатлону! После гонки Пидручный прокомментировал свою победу:

"Трудно вообще поверить, что у меня есть золотая медаль! Я рассчитывал на этом чемпионате мира взять какую-то медаль, но даже не мог представить, что это будет "золото". Честно говоря, мне бежалось сегодня гораздо труднее, чем вчера и в эстафете. Я испытывал некоторые проблемы с восстановлением после спринта, потому что вчера отдал все силы, которые имел, и сегодня было довольно трудно собраться и показать результат", – рассказал Пидручный.

"Верил в подиум до последнего, потому что знал, какие сегодня погодные условия, и как трудно было на пристреливании на стрельбе стоя. В женской гонке тоже со стрельбой сегодня были трудности. Каждый рубеж, каждый выстрел – это был шанс быть выше и выше. Очень приятно, и для меня это большая честь, что именно мне удалось "украсть" у Йоханнеса Бё "золото". Посмотрим, удастся ли это кому-то еще на этом чемпионате", – сказал Дмитрий.

Напомним, что ранее в спринтерской гонке Дмитрий Пидручный финишировал на четвертом месте, отстав от третьего всего на 0,3 секунды.

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Тег Дмитрий Пидручный, биатлонист, чемпионат мира по биатлону

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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