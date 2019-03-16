Провалились без Пидручного: Украина заняла 12-е место в эстафете

Чемпионами мира в эстафетной гонке стали биатлонисты Норвегии

Йоханнес Бё бежал за Норвегию на последнем этапе. Фото: AFP

Провалились без Пидручного: Украина заняла 12-е место в эстафете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d2b/941/5c8d2b9410269.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d2b/941/5c8d2b9410269.jpg 2019-03-16T19:00:00+02:00 Биатлон Чемпионами мира в эстафетной гонке стали биатлонисты Норвегии

Мужская сборная Украины по биатлону не смогла побороться за медали эстафетной гонки на чемпионате мира. Наша команда выступала без своего лидера Дмитрия Пидручного, которому тренеры дали передохнуть перед завтрашним масс-стартом. На дистанцию вышли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. На стрельбище они работали блестяще, всего семь дополнительных патронов, а вот ходом очень много проиграли победителям.

Чемпионом мира без особых усилия стала сборная Норвегии. У немцев "серебро", а вот "бронзу" России подарил Мартен Фуркад, который на последней стрельбе заработал два круга штрафа.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия - +1.12:03,7 (0+6)

2. Германия – +38,1 (0+8)

3. Россия – +1.04,1 (0+7)

...

12. Украина - +3.08,7 (0+7)

Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. Помимо Вали Семеренко за Украину бежали Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина."Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции.

Кроме того, на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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