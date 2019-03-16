Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Провалились без Пидручного: Украина заняла 12-е место в эстафете

Сегодня, 19:00

Чемпионами мира в эстафетной гонке стали биатлонисты Норвегии

Йоханнес Бё бежал за Норвегию на последнем этапе
Йоханнес Бё бежал за Норвегию на последнем этапе. Фото: AFP
Провалились без Пидручного: Украина заняла 12-е место в эстафете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d2b/941/5c8d2b9410269.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d2b/941/5c8d2b9410269.jpg Биатлон Чемпионами мира в эстафетной гонке стали биатлонисты Норвегии

Мужская сборная Украины по биатлону не смогла побороться за медали эстафетной гонки на чемпионате мира. Наша команда выступала без своего лидера Дмитрия Пидручного, которому тренеры дали передохнуть перед завтрашним масс-стартом. На дистанцию вышли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. На стрельбище они работали блестяще, всего семь дополнительных патронов, а вот ходом очень много проиграли победителям.

Чемпионом мира без особых усилия стала сборная Норвегии. У немцев "серебро", а вот "бронзу" России подарил Мартен Фуркад, который на последней стрельбе заработал два круга штрафа.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия - +1.12:03,7 (0+6)
2. Германия – +38,1 (0+8)
3. Россия – +1.04,1 (0+7)
...
12. Украина - +3.08,7 (0+7)

Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. Помимо Вали Семеренко за Украину бежали Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина."Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции. 

Кроме того, на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, Эстафета, чемпионат мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость " Провалились без Пидручного: Украина заняла 12-е место в эстафете". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать
Загрузка...

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

Вчера, 09:39

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

14 марта, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

14 марта, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

8 признаков людей, которые всегда будут бедными

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"