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Российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг

Сегодня, 19:55

Международный союз биатлонистов не допустит спортсменку к соревнованиям, если она не компенсирует выплаченные ей призовые

Фото: AFP
Российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d94/4dc/5c6d944dc3400.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d94/4dc/5c6d944dc3400.jpg Биатлон Международный союз биатлонистов не допустит спортсменку к соревнованиям, если она не компенсирует выплаченные ей призовые

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина должна вернуть 31 тысячу евро (около 950 тысяч грн) призовых для допуска к международным стартам после дисквалификации. Напомним, в 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Срок дисквалификации россиянки истек 9 февраля.

"Международный союз биатлонистов уведомил Глазырину о том, что она должна вернуть 31 тысячу евро призовых. Если она не выполнит это условие, то не будет допущена к международным соревнованиям", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Несколько дней назад мы писали, что чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге. Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы.

Ранее мы писали о новом скандале с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов. Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013.

Также мы сообщали, что двукратного чемпиона мира из России дисквалифицировали за допинг – во второй раз в карьере. Спортсмен отстранен от соревнований на восемь лет.

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Тег биатлон, допинг

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