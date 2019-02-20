Российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг
Международный союз биатлонистов не допустит спортсменку к соревнованиям, если она не компенсирует выплаченные ей призовые
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина должна вернуть 31 тысячу евро (около 950 тысяч грн) призовых для допуска к международным стартам после дисквалификации. Напомним, в 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Срок дисквалификации россиянки истек 9 февраля.
"Международный союз биатлонистов уведомил Глазырину о том, что она должна вернуть 31 тысячу евро призовых. Если она не выполнит это условие, то не будет допущена к международным соревнованиям", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Несколько дней назад мы писали, что чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге. Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы.
Ранее мы писали о новом скандале с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов. Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013.
Также мы сообщали, что двукратного чемпиона мира из России дисквалифицировали за допинг – во второй раз в карьере. Спортсмен отстранен от соревнований на восемь лет.
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