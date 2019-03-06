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Российская биатлонистка пропустит чемпионат мира из-за допинга

Сегодня, 13:31

Маргарита Васильева трижды пропустила допинг-тесты и будет дисквалифицирована

Маргарита Васильева ждет дисквалификацию
Маргарита Васильева ждет дисквалификацию.
Российская биатлонистка пропустит чемпионат мира из-за допинга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/faf/867/5c7faf867f501.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/faf/867/5c7faf867f501.jpg Биатлон Маргарита Васильева трижды пропустила допинг-тесты и будет дисквалифицирована

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что Маргарита Васильева не поедет на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Россиянка пыталась доказать, что случайно пропустила три допинг-теста в течение года, что является нарушением антидопинговых правил. Независимое агентство антидопингового тестирования не приняло объяснений 27-летний спортсменки. Васильева ждет решения Всемирного антидопингового агентства. Ей грозит дисквалификация на срок от года до двух лет.

Ранее мы сообщали, что российская биатлонистка должна вернуть деньги после дисквалификации за допинг. Екатерина Глазырина вынуждена отдать 31 тысячу евро призовых для допуска к международным стартам после дисквалификации. Напомним, в 2017 году Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

Напомним, мы давали состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону.

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Тег биатлон, биатлонистка, чемпионат мира по биатлону

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sport24.ru

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