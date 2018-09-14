Российский биатлонист из сборной Украины получил разрешение выступать за Россию

Жирный с 2014 года выступал за Украину, но теперь решил вернуться на родину

Генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук сообщил, что организация разрешила 31-летнему биатлонисту Александру Жирному вновь выступать за Россию. Жирный перешел в команду Украины в 2014 году, однако после окончания прошлого сезона вернулся на родину.

"Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с тем, чтобы предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу", – заявил Бондарук.

Последний раз в Кубке мира он выступал в декабре 2017 года, не сумев подняться выше 69-го места. Жирный является бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года в составе сборной России в эстафете.

Ранее мы писали, что Украина просит Россию отпустить биатлонистку выступать за нашу команду. Согласно правилам, Анастасия Рассказова сможет выступать за Украину только через год, если не получит разрешение от России.

Ранее мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".

Напомним, что недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.