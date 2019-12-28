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Рождественская гонка в серебре: Пидручный привез Украине второе место в Гельзенкирхене

28 декабря, 20:57

После третьего места в масс-старте Дмитрий и Анастасия прибавили в пасьюте

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион / Фото: Getty Images

Сегодня в Германия на "Фельтинс-Арене" прошло традиционное биатлонное шоу – Рождественская гонка. Безусловно, главное блюдо в Гельзенкирхене – гонка звезд World Team Challenge, которая состоит из двух частей – масс-старта и гонки преследования. В прошлом году итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер выиграли Рождественскую гонку, а украинцы Артем Прима и Юлия Джима финишировали на восьмом месте.

В этом году Украину в Германии представляли дебютанты подобных турниров Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. В масс-старте "сине-желтые" заняли третье место, что давало им хороший плацдарм для штурма первого места в гонке преследования. Гонка проходила как на качелях – Украина то падала на восьмое место, то поднималась вверх, но практически идеальный заключительный этап в исполнении Пидручного вывел Украину на второе место – на последнем круге Дмитрий обошел немца Филипа Наврата и удержал до финиша "серебро". Выиграли норвежцы Ройселанн и Кристиансен.

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Рождественская гонка
1. Ройселанн/Кристиансен (Норвегия, 2 промаха): 32.40,9
2. Меркушина/Пидручный (Украина, 3) +25,7
3. Бескон/Гигонна (Франция, 5) +32,5

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В целом, украинские пары дважды становились победителями Рождественской гонки: в 2008 году первыми финишировали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году – Валя Семеренко и Сергей Семенов.

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биатлон Дмитрий Пидручный Рождественская гонка Анастасия Меркушина

Источник: Сегодня|Спорт

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