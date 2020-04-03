С вином и желанием забеременеть: сегодня самой красивой биатлонистке мира – 30 лет

Сегодня, 3 апреля, день рождения отмечает лучшая и, по многим опросам, самая красивая биатлонистка мира Доротея Вирер. Обворожительной итальянке, страна которой сейчас лидирует в печальном рейтинге жертв коронавируса, исполняется 30 лет. Юбилей Доротея празднует, находясь на самоизоляции.

"Я не выходила из дома после возвращения из Финляндии, где проходил последний этап Кубка мира. Как и остальные итальянцы, мы находимся на карантине две недели. Сейчас у нас складывается странная ситуация. Ничего нельзя делать, просто оставайся дома. На улицу можно выходить лишь в магазин за продуктами. Все это напоминает какой-то ужасный фильм. Пока неизвестно, сколько еще придется сидеть дома. Будет это еще четыре, шесть или еще больше недель. У меня появилось много свободного времени, а дел немного. Я играю в домохозяйку. Конечно, есть более интересные вещи, но пока приходится жить так. Я готовлю, пью вино, это весело. Вообще, употребление вина – хороший способ скоротать время", – рассказывает о своем праздничном быте Доротея Вирер

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Напомним, Доротея Вирер -обладательница Кубка мира по биатлону двух последних сезонов. Кроме того, она – трехкратная чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете.

Доротея Вирер / Фото: Instagram

Доротея Вирер / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, на карантине Доротея Вирер задумалась о детях. "Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого, – говорит итальянская биатлонистка. – Не знаю, отдала бы я их в биатлон или нет. Я бы не хотела, чтобы на них давили большие ожидания".

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