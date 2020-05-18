Самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом

Лучшая биатлонистка мира Доротея Вирер, которую многие опросы называют самой красивой представительницей этого зимнего вида спорта, во время карантина вместо винтовки взяла в руки другое оружие – большой кухонный нож. 30-летняя итальянка решила разделаться с мясом, сообщив своим фолловерам в Instagram: "Время обедать! Мои пальцы по-прежнему в порядке".

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Напомним, Доротея Вирер – обладательница Кубка мира по биатлону двух последних сезонов. Кроме того, она – трехкратная чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете.

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Доротея Вирер / Фото: Instagram

Доротея Вирер / Фото: Instagram

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Доротея Вирер / Фото: AFP

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Как мы писали ранее, на карантине Доротея Вирер задумалась о детях. "Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого", – интригует итальянская биатлонистка.

Доротея Вирер играет на гармошке Видео: Instagram

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