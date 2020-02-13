Сборная Украины огласила состав на женский спринт на чемпионат мира

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

В пятницу, 14 февраля, в итальянском Антхольце состоится женская спринтерская гонка в рамках Чемпионата мира по биатлону. Украину на этой гонке представят четыре биатлонистки. Ранее мы писали, что Украина на последней стрельбе потеряла медаль чемпионата мира по биатлону.

На пятом месте стартует Юлия Джима. 32-й стартовая позиция у Валентины Семеренко. Елена Пидгрушная – 79-я, а Вита Семеренко – 97-я. Гонка состоится 14 февраля. Старт, в 15:45 по Киеву.

Также мы рассказывали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон

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Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

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