Сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Елена Пидгрушная - одна из наших олимпийских чемпионок

С 13 по 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды для этого соревнования. Напомним, что стартовый этап КМ, прошедший в шведском Эстерсунде, "сине-желтые" завершили с одной медалью: Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке.

На турнир в Австрии в команду вернется ее капитан Елена Пидгрушная. До этого чемпионка мира 2013 года выступала на менее престижном Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Теперь же на этот турнир IBU, на следующий этап, отправятся Анастасия Меркушина и Надежда Белкина. Остаются в сборной сестры Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко.

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У мужчин изменение всего одно: на Кубок IBU в итальянский Риднау поедет молодой Тарас Лесюк. В остальном обойма команды не изменилась: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.

Читайте также, как украинские биатлонисты стали шестыми в первой эстафете сезона. В Хохфильцене проведут шесть гонок: две спринтерские, два преследования и две классические эстафеты.

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