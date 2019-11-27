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Сборная Украины по биатлону определилась, кто побежит первые гонки Кубка мира

27 ноября, 15:43

Первый этап элитного соревнования начнется в шведском Эстерсунде 30 ноября

Настя Меркушина выйдет на первую гонку в Эстерсунде

Настя Меркушина выйдет на первую гонку в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился не только с составом на первый этап Кубка мира, но и назвал конкретных участников первых двух гонок. Откроется Кубок мира традиционно в шведском Эстерсунде – уже в ближайшую субботу, 30 ноября. К слову, вчера мы писали, что Ольга Абрамова выложила в интернет фото и видео, где познакомила болельщиков с тем, как живет наша команда на сборах в норвежском Шушене.

В стартовый день этапа в Швеции пройдут сразу две гонки. В 14:10 начнется одиночный микст. В нем Украину представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. А уже в 16:00 стартует смешанная эстафета, в которой от нашей страны побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Вита Семеренко и экс-белоруска Дарья Блашко. Составы сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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В целом же программа первого этапа Кубка мира включает в себя миксты, спринты, индивидуальные гонки и классические эстафеты.

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биатлон Вита Семеренко Кубок мира по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный Ольга Абрамова Анастасия Меркушина Артем Тищенко Эстерсунд Дарья Блашко

Источник: biathlon.com.ua

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