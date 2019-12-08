Сборная Украины с двумя олимпийскими чемпионками в составе в биатлонной эстафете оказалась девятой

Далеко не наилучшим образом выступила женская сборная Украины в воскресной эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Наши девчата заняли девятое место, уступив победительницам из Норвегии две минуты 47 секунд. Напомним, вчера наша мужская команда в эстафете сумела пробиться в шестерку лучших.
Накануне президент ФБУ Владимир Брынзак сказал, что тренерский штаб уже думает об Олимпийских играх 2022 года. Видимо, с учетом этого был подобран и состав: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и бывшая белоруска Дарья Блашко. К слову, Джима принесла единственную медаль Украине на стартовом турнире сезона – в индивидуальной гонке на 15 км.
Нельзя сказать, что кто-то сегодня сильно испортил кашу, ведь на штрафной круг никто не уходил и ходом сильно не проваливался. Просто никто не показал выдающийся результат. Меркушина сделала два промаха, Джима – четыре, Семеренко и Блашко – по одному. После трех этапов украинки держались восьмыми, но в пределах полутора минут от лидирующей Швеции. А на последнем этапе Дарья все-таки заметно уступила лидерам.
Эстафета 4х6 км. Женщины
1. Норвегия (0+10) – 1:11:08,7
2. Швейцария (0+4) +8,5
3. Швеция (0+8) +10,2
4. Германия (1+9) +15,5
5. Россия (0+9) +1:37,7
6. Франция (0+9) +2:07,3
7. Австрия (0+7) +2:09,5
8. Чехия (1+13) +2:31,3
9. Украина (0+8) +2:47,1
Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут выступать от Украины на Рождественской гонке в Гельзенкирхене
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