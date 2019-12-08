Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Сборная Украины с двумя олимпийскими чемпионками в составе в биатлонной эстафете оказалась девятой

8 декабря, 18:14

Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершился 8 декабря

Настя Меркушина пока что в поиске своих лучших кондиций

Настя Меркушина пока что в поиске своих лучших кондиций

Далеко не наилучшим образом выступила женская сборная Украины в воскресной эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Наши девчата заняли девятое место, уступив победительницам из Норвегии две минуты 47 секунд. Напомним, вчера наша мужская команда в эстафете сумела пробиться в шестерку лучших.

Накануне президент ФБУ Владимир Брынзак сказал, что тренерский штаб уже думает об Олимпийских играх 2022 года. Видимо, с учетом этого был подобран и состав: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и бывшая белоруска Дарья Блашко. К слову, Джима принесла единственную медаль Украине на стартовом турнире сезона – в индивидуальной гонке на 15 км.

Нельзя сказать, что кто-то сегодня сильно испортил кашу, ведь на штрафной круг никто не уходил и ходом сильно не проваливался. Просто никто не показал выдающийся результат. Меркушина сделала два промаха, Джима – четыре, Семеренко и Блашко – по одному. После трех этапов украинки держались восьмыми, но в пределах полутора минут от лидирующей Швеции. А на последнем этапе Дарья все-таки заметно уступила лидерам.

Реклама

Эстафета 4х6 км. Женщины
1. Норвегия (0+10) – 1:11:08,7
2. Швейцария (0+4) +8,5
3. Швеция (0+8) +10,2
4. Германия (1+9) +15,5
5. Россия (0+9) +1:37,7
6. Франция (0+9) +2:07,3
7. Австрия (0+7) +2:09,5
8. Чехия (1+13) +2:31,3
9. Украина (0+8) +2:47,1

В тренде
А теперь – Джошуа против Усика! Названы сроки поединка украинца против нового короля супертяжей

Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут выступать от Украины на Рождественской гонке в Гельзенкирхене

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Эстафета Эстерсунд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезонаБиатлон
Где и когда смотреть сегодня женский спринт на Кубке мира по биатлону
Где и когда смотреть сегодня женский спринт на Кубке мира по биатлонуБиатлон
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020Биатлон
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету, где Украина попытается сделать невозможное
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету, где Украина попытается сделать невозможноеБиатлон
Героиня классики: Джима после столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мира
Героиня классики: Джима после столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мираБиатлон
"В России не только плохие и негативные люди. Но допинг есть": провокационное заявление БрынзакаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...