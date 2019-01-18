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Сборная Украины заняла седьмое место в эстафете Кубка мира

Сегодня, 16:57

Победителями гонки в Рупольдинге стали норвежские биатлонисты

Бё привез Норвегии победу
Бё привез Норвегии победу. Фото: AFP
Сборная Украины заняла седьмое место в эстафете Кубка мира //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e9/3ed/5c41e93ed4c57.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e9/3ed/5c41e93ed4c57.jpg Биатлон Победителями гонки в Рупольдинге стали норвежские биатлонисты

Сегодня в Рупольдинге прошла мужская эстафетная гонка Кубка мира по биатлону. Сборная Украины стала лучшей на стрельбище – всего пять дополнительных патронов на восемь рубежей. Однако главная проблема этого сезона пока не преодолена – в скорости мы заметно уступаем другим соперникам. В итоге, украинский квартет – Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный – финишировал на седьмом месте.

Победитель эстафеты определялся на последних метрах дистанции. Борьбу вели норвежец Йоханнес Бё и немец Доминик Долль. Спуртом удалось Бё привезти своей команде "золото". За "бронзу" также шла борьба до финишной ленточки, где француз Симон Дестье обошел австрийца Юлиана Эберхарда.

Результаты эстафеты
1. Норвегия  - 1:09.4,3 (0+8)
2. Германия - +13,5 (0+6)
3. Франция - +26,2 (0+9)
4. Австрия - +26,8 (0+11)
5. Россия +1.04,8 (1+9)
6. Швеция - +1.20,8 (0+7)
7. Украина - +1.36,3 (0+5)

Напомним, что на этой неделе у олимпийской чемпионки Мари Дорен Абер родилась вторая дочь. В июне 2011-го Дорен вышла замуж за Лоиса Абера, 19 сентября 2014 года появилась на свет первая дочка пары Адель.

Ранее мы писали, что украинской биатлонистке Анастасии Меркушиной нужно разрешение WADA на инъекцию.

биатлон, Эстафета, Кубок мира по биатлону

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Сегодня|Спорт

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