Сборная Украины заняла седьмое место в эстафете Кубка мира

Победителями гонки в Рупольдинге стали норвежские биатлонисты

Бё привез Норвегии победу. Фото: AFP

Сборная Украины заняла седьмое место в эстафете Кубка мира //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e9/3ed/5c41e93ed4c57.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e9/3ed/5c41e93ed4c57.jpg 2019-01-18T16:57:15+02:00 Биатлон Победителями гонки в Рупольдинге стали норвежские биатлонисты

Сегодня в Рупольдинге прошла мужская эстафетная гонка Кубка мира по биатлону. Сборная Украины стала лучшей на стрельбище – всего пять дополнительных патронов на восемь рубежей. Однако главная проблема этого сезона пока не преодолена – в скорости мы заметно уступаем другим соперникам. В итоге, украинский квартет – Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный – финишировал на седьмом месте.

Победитель эстафеты определялся на последних метрах дистанции. Борьбу вели норвежец Йоханнес Бё и немец Доминик Долль. Спуртом удалось Бё привезти своей команде "золото". За "бронзу" также шла борьба до финишной ленточки, где француз Симон Дестье обошел австрийца Юлиана Эберхарда.

Результаты эстафеты

1. Норвегия - 1:09.4,3 (0+8)

2. Германия - +13,5 (0+6)

3. Франция - +26,2 (0+9)

4. Австрия - +26,8 (0+11)

5. Россия +1.04,8 (1+9)

6. Швеция - +1.20,8 (0+7)

7. Украина - +1.36,3 (0+5)

Напомним, что на этой неделе у олимпийской чемпионки Мари Дорен Абер родилась вторая дочь. В июне 2011-го Дорен вышла замуж за Лоиса Абера, 19 сентября 2014 года появилась на свет первая дочка пары Адель.

Ранее мы писали, что украинской биатлонистке Анастасии Меркушиной нужно разрешение WADA на инъекцию.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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