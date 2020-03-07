"Сегодня у нас были лучшие лыжи в мире": тренер – о сенсационном "серебре" украинских биатлонистов

Юрий Санитра намекает, что нашим мужчинам по силам взять и олимпийскую медаль в Пекине-2022

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону словак Юрай Санитра прокомментировал серебряную медаль в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Напомним, украинская четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного, использовав всего лишь пять запасных патронов, завершила гонку на втором месте – с отставанием 38 секунд от Норвегии. При этом украинцы оставили у себя за спиной шведов, россиян и немцев.

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"У ребят было красивое выступление. Спасибо всем четверым, кто сегодня бежал, – сказал после гонки тренер Юрай Санитра. – Все бежали на грани своих возможностей. Все стреляли хорошо в тяжелых условиях. Спасибо сервису, который сегодня и женщинам, и мужчинам подготовил лыжи. Я думаю, что сегодня у нас были самые лучшие лыжи в мировом пелотоне"

Обзор серебряной для Украины эстафеты

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"Этот сезон неплохой по результатам для нашей команды, но хотелось бы чаще такого, что у нас получилось сделать сегодня. Думаю, это будет хорошая мотивация для дальнейшей работы. Как я говорил уже много раз, я хочу сделать хорошую эстафету к Олимпиаде-2022 в Пекине", – добавил главный тренер мужской сборной Украины по биатлону

Напомним, нынешний этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем не менее, как мы сообщали, украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на коронавирус и закрытые трибуны. Они поддерживают наших спортсменов в Нове-Место из-за заборчика.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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