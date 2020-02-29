Семенов – лучший у Украины в спринте на чемпионате Европы по биатлону, но за пределами ТОП-20

Украинца подвел промах нас стойке и не хватило сил в "болоте" на лыжне

После дня перерыва 29 февраля в беларусских Раубичах возобновились гонки чемпионата Европы по биатлону. Первым прошел спринт у мужчин. Отметим, что после победы Украины в смешанной эстафете тренеры дали отдохнуть лидерам мужской команды Дмитрию Пидручному и Артему Приме.

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В отсутствие Пидручного и Примы самым опытным участником гонки у Украины был Сергей Семенов, но обладатель малого хрустального глобуса Кубка мира-2015 в индивидуальных гонках пока далек о своих лучших кондиций. С промахом на стойке он в итоге проиграл минуту и 16 секунд победителю гонки, но стал лучшим в нашей команде – 22 место. Хотя со стрельбища Семенов уходил на 17 месте, по не смог сохранить темп на разбитой трассе, которая под лыжами участников превратилась в кашу.

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В гонку преследование от Украины отобрался Руслан Ткаленко, который с двумя кругами штрафа занял 33 место. И это еще в Раубичи такие ведущие биатлонные страны, как Франция, Норвегия, Германия, привезли дублирующий состав. , Выиграл спринт россиянин Матвей Елисеев, совсем немного ему проиграл латвиец Андрей Расторгуев – 4,1 секунды. В 14:30 на старт в Раубичах выйдут девушки, которые также побегут спринт без своего капитана: Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в Беларуси.

Спринт. Мужчины

1. Матвей Елисеев (Россия, 1+0) – 23.46,4

2. Андрей Расторгуев (Латвия, 0+1) +4,1

3. Александер-Фьельд Андерсен (Норвегия, 0+1) +25,5

...22. Сергей Семенов (0+1) +1.16,4

33. Руслан Ткаленко (1+1) +1.40,5

63. Антон Дудченко (1+3) +3.25,6

87. Богдан Цымбал (0+1) +2.26,7

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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