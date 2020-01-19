Семеренко вошла в ТОП-10 гонки преследования на Кубке мира, Джима не финишировала

Победительница гонки преследования Тирил Экхофф / Фото: Getty Images

В Рупольдинге подходит к концу пятый этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке преследования победила норвежка Тирил Экхофф – она отстрелялась с одним промахом и опередила ближайшую преследовательницу Паулину Фиалкову из Словакии. Третьей стала шведка Ханна Эберг.

От Украины в гонке принимали участие три биатлонистки, но только две из них добрались до финиша. Вита Семеренко стартовала 34-й и прошла всю дистанцию без промахов, но более минуты проиграла лидеру. Ее сестра Валентина допустила один неточный выстрел и стала 18-й.

А вот Юлия Джима гонку полностью провалила. На первом огневом рубеже украинка отстрелялась н ноль, но на следующих огневых рубежах смазала по два раза. На последней стрельбе она допустила три промаха и решила сняться с гонки. Ранее мы писали, что после провала в эстафете Пидгрушная решила покинуть сборную Украины. Украинка сосредоточится на подготовке к следующему этапу и чемпионату мира.

Реклама

Гонка преследования:

1. Тирил Экхофф (0+0+1+0) 34:08,7

2. Паулина Фиалкова (1+0+0+1) +46,3

3. Ханна Эберг (0+1+0+1) +55,1

...

8. Вита Семеренко (0+0+0+0) +1:13,1

18. Валя Семеренко (0+0+1+0) +2:03,1

DNF Юлия Джима (0+2+2+3)

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Ранее мы -йписали про курьез с элементами скандала: белорусская биатлонистка закрывала российские мишени. Резцова дважды стреляла по закрытой установке, но была не права.

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама