Сенсация на чемпионате мира по биатлону: победу одержал украинец Пидручный

Пидручный поднялся с четвертого места на первое в гонке преследования на ЧМ по биатлону в Швеции

Дмитрий Пидручный. Фото: AFP

Сенсация на чемпионате мира по биатлону: победу одержал украинец Пидручный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/539/b67/5c8539b67d003.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/539/b67/5c8539b67d003.jpg 2019-03-10T18:11:00+02:00 Биатлон Пидручный поднялся с четвертого места на первое в гонке преследования на ЧМ по биатлону в Швеции

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал "золото" чемпионата мира! В шведском Эстерсунде украинец смог в гонке преследования улучшить свой результат и подняться с четвертого на первое место. Украинский биатлонист допустил два промаха на первом огневом рубеже, но затем чисто отстрелял три следующих.

Пидручный преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 54,1 секунды. "Серебро" досталось норвежцу Йоханнесу Бё. "Бронза" у француза Кентена Фийона-Майе.

Напомним, что ранее в спринтерской гонке Дмитрий Пидручный финишировал на четвертом месте, отстав от третьего всего на 0,3 секунды.

Для 27-летнего украинского биатлониста это "золото" стало первым в карьере на чемпионате мира!













Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования:

Дмитрий Пидручный (Украина) – (2+0+0+0) 31:54,1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – (0+1+1+3) +8,3 Кантен Фийон Майе (Франция) – (2+0+0+1) +17,7

...

38. Руслан Ткаленко (0+2+0+0) +3:01,8

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