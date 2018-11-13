Шесть плюс пять: определился состав сборной Украины по биатлону

Стремительно приближается старт нового сезона в биатлоне – самом успешном виде спорта для Украины. На 2 декабря намечено начало первого этапа Кубка мира – в словенской Поклюке (по 9-е включительно), а потом только успевай отслеживать географию: 13-16 декабря – Австрия (Хохфильцен), 20-23 декабря – Чехия (Нове Место), 10-13 января – Германия (Оберхоф), 16-20 января – вновь Германия (Рупольдинг), 24-27 января – Италия (Антхольц), 7-10 февраля – Канада (Канмор), 14-17 февраля – США (Солт-Лейк-Сити), 7-17 марта – Швеция (Эстерсунд), 21-24 марта – Норвегия (Хольменколлен). Кроме того, будут и другие старты. Например, Юлия Джима и Артем Прима приглашены на традиционную "Рождественскую гонку".

Что касается первого этапа Кубка мира в Поклюке, то уже известен состав сборной Украины. В него вошли шесть биатлонисток (Юлия Джима, Юлия Журавок, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя и Вита Семеренко) и пять биатлонистов (Виталий Кильчицкий, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Артем Тищенко).

Напомним, что в октябре Россия разрешила двум биатлонистам выступать за сборную Украины.