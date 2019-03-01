Шестую решили не брать: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону

В Швеции выступят десять украинцев – 5 мужчин и 5 женщин. На подиуме надеются увидеть Журавок

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua.

Шестую решили не брать: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef4/a3c/5c6ef4a3c6a9a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef4/a3c/5c6ef4a3c6a9a.png 2019-03-01T13:44:00+02:00 Биатлон В Швеции выступят десять украинцев - 5 мужчин и 5 женщин. На подиуме надеются увидеть Журавок

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону огласил официальный состав сборной на чемпионат мира, который состоится в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Женщины

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Юлия Журавок

Отметим, что тренеры женской сборной Украины не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу, и выбирать спортсменов для участия в гонках чемпионата и в мужской, и в женской сборной будут из пяти претендентов.

Между тем среди украинских болельщиков биатлона в Сети разгорелись споры на предмет того, будут ли у нашей сборной на ЧМ медали.

"Выбирать все равно фактически не из кого, поэтому ни о каких "сюрпризах" в составе не могло быть и речи. Прикольно будет, когда автором единственного призового места на предстоящем ЧМ окажется Юлия Журавок в своей "коронной" дисциплине – индивидуалке", – пишет пользователь um2009. "Да вы, батенька, медалей ждете? Жируете... Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями", – скептически оценивает шансы Украины Дмитрий Дудкин.

Как сообщалось, лидера Кубка мира по биатлону Йоханнеса Бе дисквалифицировали.

Также сообщалось, что российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шестую решили не брать: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.