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Шестую решили не брать: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону

Сегодня, 13:44

В Швеции выступят десять украинцев – 5 мужчин и 5 женщин. На подиуме надеются увидеть Журавок

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua
Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua.
Шестую решили не брать: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef4/a3c/5c6ef4a3c6a9a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef4/a3c/5c6ef4a3c6a9a.png Биатлон В Швеции выступят десять украинцев - 5 мужчин и 5 женщин. На подиуме надеются увидеть Журавок

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону огласил официальный состав сборной на чемпионат мира, который состоится в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

Мужчины 

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Сергей Семенов
  • Артем Тищенко
  • Руслан Ткаленко

Женщины 

  • Юлия Джима
  • Анастасия Меркушина
  • Вита Семеренко
  • Валя Семеренко
  • Юлия Журавок

Отметим, что тренеры женской сборной Украины не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу, и выбирать спортсменов для участия в гонках чемпионата и в мужской, и в женской сборной будут из пяти претендентов. 

Между тем среди украинских болельщиков биатлона в Сети разгорелись споры на предмет того, будут ли у нашей сборной на ЧМ медали.

"Выбирать все равно фактически не из кого, поэтому ни о каких "сюрпризах" в составе не могло быть и речи. Прикольно будет, когда автором единственного призового места на предстоящем ЧМ окажется Юлия Журавок в своей "коронной" дисциплине – индивидуалке", – пишет пользователь um2009. "Да вы, батенька, медалей ждете? Жируете... Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями", – скептически оценивает шансы Украины Дмитрий Дудкин.

Как сообщалось, лидера Кубка мира по биатлону Йоханнеса Бе дисквалифицировали.

Также сообщалось, что российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг

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Тег биатлон, Юлия Журавок

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Сегодня|Спорт

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