Шикарный финишный круг и четыре промаха позволили Пидргушной занять шестое место в Шушене

Елена Пидгрушная на каждом огневом рубеже совершила по два промаха

Елена Пидгрушная / Фото: AFP

В норвежском Шушене в рамках первого этапа Кубка IBU биатлонистки вышли на старт женского спринта. Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная заняла шестое место с четырьмя промахами в пассиве.

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Елена Пидгрушная на каждом огневом рубеже совершила по два промаха, а на шестое место олимпийскую чемпионку привел потрясающий финишный круг, на котором украинка отыграла у победительницы гонки Каролин Эрдаль почти 30 секунд.

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В топ-10 могла финишировать и Екатерина Бех, но натурализованная украинка на последнем круге с седьмого места опустилась на 12-е.

Результаты гонки:

1. Каролин Эрдаль (1+2) 26:21,4

2. Келси Джоан Дикинсон (0+2) +6,6

3. Марен Хаммершмидт (2+2) +7,6

...

6. Елена Пидгрушная (2+2) +44,2

12. Екатерина Бех (1+2) +1:09,9

22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9

44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1

47. Юлия Журавок (3+3) +2:53,3

48. Валерия Дмитренко (2+4) +3:03,2

К слову, ранее мы писали, что Ольга Абрамова выложила в интернет фото и видео, где познакомила болельщиков с тем, как живет наша команда на сборах в норвежском Шушене.

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