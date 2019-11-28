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Шикарный финишный круг и четыре промаха позволили Пидргушной занять шестое место в Шушене

28 ноября, 17:14

Елена Пидгрушная на каждом огневом рубеже совершила по два промаха

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: AFP

В норвежском Шушене в рамках первого этапа Кубка IBU биатлонистки вышли на старт женского спринта. Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная заняла шестое место с четырьмя промахами в пассиве.

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Елена Пидгрушная на каждом огневом рубеже совершила по два промаха, а на шестое место олимпийскую чемпионку привел потрясающий финишный круг, на котором украинка отыграла у победительницы гонки Каролин Эрдаль почти 30 секунд.

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В топ-10 могла финишировать и Екатерина Бех, но натурализованная украинка на последнем круге с седьмого места опустилась на 12-е.

Результаты гонки:

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  • 1. Каролин Эрдаль (1+2) 26:21,4
  • 2. Келси Джоан Дикинсон (0+2) +6,6
  • 3. Марен Хаммершмидт (2+2) +7,6
  • ...
  • 6. Елена Пидгрушная (2+2) +44,2
  • 12. Екатерина Бех (1+2) +1:09,9
  • 22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9
  • 44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1
  • 47. Юлия Журавок (3+3) +2:53,3
  • 48. Валерия Дмитренко (2+4) +3:03,2

К слову, ранее мы писали, что Ольга Абрамова выложила в интернет фото и видео, где познакомила болельщиков с тем, как живет наша команда на сборах в норвежском Шушене.

Смотрите сюжет о том, что Украину на Рождественской гонке в Германии представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина

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биатлон Елена Пидгрушная биатлонистка

Источник: Сегодня|Спорт

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