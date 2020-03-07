Шла лидером, а осталась с "деревом": сборная Украины проиграла Германии финиш эстафеты Кубка мира

Сборная Украины не выиграла медаль женской эстафеты на седьмом этапе Кубка по биатлону в чешском Нове-Место. Хотя могла быть не только на пьедестале, но и с "золотом". Напомним, что этап в Чехии проходит при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Усложнила жизнь биатлонисткам и погода – пришлось бежать под дождем, а на огневых рубежах срывался ветер.

Украина начала очень здорово – после этапов Анастасии Меркушиной и Юлии Джимы мы лидировали, хоть и c небольшим преимуществом – 10,6 секунды от Швеции. Но этот запас разбазарила во время стрельбы стоя Валя Семеренко, которая не бежала нашу "бронзовую" эстафету на чемпионате мира в Антхольтц-Антерсельве. Однако уже здесь, в Нове-Место, Валентина лучше своих подруг по команде отработала спринт – Семеренко заняла 12-е место в стартовой гонке седьмого этапа Кубка мира. И тренеры решили довериться ей.

И надо сказать, что по работе ног к Валентине нет никаких претензий – функционально он действительно сейчас в порядке, но на стрельбе стоя она едва не ушла на штрафной круг, потратив на последнюю, пятую, мишень три дополнительных патрона. А это все время – и небольшое преимущество над соперницами растаяло – на последнюю смену Украина, Франция и Норвегия пришли дружной компанией. А в спину еще дышали Россия и Германия.

Судьба медали, как водится в последнее время, оказалась в руках нашего капитана Елены Пидгрушной. Она чисто отработала лежку и первой ушла на дистанцию, правда, преимущество над Бескон и Экхофф было всего 5 и 8 секунд соответственно. А вот стрельба стоя у украинки не задалась и она ушла на круг штрафа. Она вышла четвертой – за спиной Франции, Норвегии и России. По дистанции она смогла обойти россиянку, но проиграла финиш реактивной немке Херманн. "Золото" взяла Норвегия.

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (0+8) 1:09.14,8

2. Франция (1+10) +28,7

3. Германия (1+14) +57,0

4. Украина (1+12) +58,5

5. Россия (1+12) +1.11,7

6. Италия (0+11) +2.01,3

Смотрите, как награждали украинок за третье место в эстафетной гонке чемпионата мира

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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