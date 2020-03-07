Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Шла лидером, а осталась с "деревом": сборная Украины проиграла Германии финиш эстафеты Кубка мира

7 марта, 16:16

Елена Павлова

Под чешским дождем наши девушки ушли на круг штрафа

Сборная Украины не выиграла медаль женской эстафеты на седьмом этапе Кубка по биатлону в чешском Нове-Место. Хотя могла быть не только на пьедестале, но и с "золотом". Напомним, что этап в Чехии проходит при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Усложнила жизнь биатлонисткам и погода – пришлось бежать под дождем, а на огневых рубежах срывался ветер.

Украина начала очень здорово – после этапов Анастасии Меркушиной и Юлии Джимы мы лидировали, хоть и c небольшим преимуществом – 10,6 секунды от Швеции. Но этот запас разбазарила во время стрельбы стоя Валя Семеренко, которая не бежала нашу "бронзовую" эстафету на чемпионате мира в Антхольтц-Антерсельве. Однако уже здесь, в Нове-Место, Валентина лучше своих подруг по команде отработала спринт – Семеренко заняла 12-е место в стартовой гонке седьмого этапа Кубка мира. И тренеры решили довериться ей.

И надо сказать, что по работе ног к Валентине нет никаких претензий – функционально он действительно сейчас в порядке, но на стрельбе стоя она едва не ушла на штрафной круг, потратив на последнюю, пятую, мишень три дополнительных патрона. А это все время – и небольшое преимущество над соперницами растаяло – на последнюю смену Украина, Франция и Норвегия пришли дружной компанией. А в спину еще дышали Россия и Германия.

Судьба медали, как водится в последнее время, оказалась в руках нашего капитана Елены Пидгрушной. Она чисто отработала лежку и первой ушла на дистанцию, правда, преимущество над Бескон и Экхофф было всего 5 и 8 секунд соответственно. А вот стрельба стоя у украинки не задалась и она ушла на круг штрафа. Она вышла четвертой – за спиной Франции, Норвегии и России. По дистанции она смогла обойти россиянку, но проиграла финиш реактивной немке Херманн. "Золото" взяла Норвегия.

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Эстафета. Женщины
1. Норвегия (0+8) 1:09.14,8
2. Франция (1+10) +28,7
3. Германия (1+14) +57,0
4. Украина (1+12) +58,5
5. Россия (1+12) +1.11,7
6. Италия (0+11) +2.01,3

Смотрите, как награждали украинок за третье место в эстафетной гонке чемпионата мира

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Эстафета Валя Семеренко Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная сборная Норвегии сборная Украины по биатлону

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина стала чемпионом Европы по биатлону, а Пидручный финишировал с флагом
Украина стала чемпионом Европы по биатлону, а Пидручный финишировал с флагомБиатлон
"Как секс без оргазма": биатлонисты в шоке от проведения Кубка мира без зрителей из-за коронавирусаБиатлон
Разок пробежалась – и хватит: Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в Беларуси
Разок пробежалась – и хватит: Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в БеларусиБиатлон
Украина выставила сильнейший состав на первую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Чехии
Украина выставила сильнейший состав на первую гонку этапа Кубка мира по биатлону в ЧехииБиатлон
Где смотреть женский спринт с украинскими чемпионками Олимпиады на этапе Кубка мира в Чехии
Где смотреть женский спринт с украинскими чемпионками Олимпиады на этапе Кубка мира в ЧехииБиатлон
"Последний выстрел сниться не будет": украинские биатлонисты – о победе в смешанной эстафетеБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...