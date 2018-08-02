Шокирующая травма: олимпийский чемпион воткнул себе лыжную палку в ногу

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг нанес себе тяжелую травму на тренировке перед забегом в гору на лыжероллерах в рамках фестиваля Blink в Санденсе (Норвегия). Олимпийский чемпион Игр-2018 в мужской эстафете во время разминки попытался избежать столкновения с выехавшей ему навстречу машиной и воткнул себе палку в правую ногу, сообщает NRK. 26-летний биатлонист был экстренно госпитализирован на вертолете.

Вскоре Пеппе Фемлинг написал о травме в Instagram.

"Ожидаемый отличный уикенд в Норвегии закончился путешествием в больницу на вертолете, не успев начаться. Первые данные обследования говорят, что все нормально, хотя фотографии в прессе выглядят ужасающе. Сейчас я нахожусь в палате, кусок палки до сих пор торчит в ноге, но я надеюсь, что скоро будет операция, и его извлекут", – написал Фемлинг.

Ранее мы рассказывали, что участница Олимпиады-2018 не попала в состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон.

Добавим, что лидера сборной Украины по биатлону Юлию Джиму уговорили остаться в команде, но готовиться к сезону она будет со сборной Словении.