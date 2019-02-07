Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Штрафное время в индивидуальных гонках в Кэнморе будет сокращено

Сегодня, 11:05

Из-за сильных морозов дистанцию мужских и женских гонок сократили

Спортсмены спасаются от холода
Спортсмены спасаются от холода. Фото: AFP
Штрафное время в индивидуальных гонках в Кэнморе будет сокращено //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf5/4c6/5c5bf54c6d399.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf5/4c6/5c5bf54c6d399.jpg Биатлон Из-за сильных морозов дистанцию мужских и женских гонок сократили

Руководство Международного союза биатлонистов приняло решение сократить штрафное время на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Речь идет об индивидуальных гонках у мужчин и у женщин.

В случае неточного выстрела на огневом рубеже спортсмену будет начисляться не 1 минута штрафа, а 45 секунд. Ранее было принято решение сократить дистанцию с 20 до 15 км у мужчин и с 15 до 12,5 км у женщин.

Все эти изменения связаны с экстремальными морозами. Кроме того, эстафета была перенесена на 8 февраля, а масс-старт состоится 9 февраля 2019 года.

Кстати, мы писали, что организаторы канадского этапа Кубка мира искали зрителей через интернет. Особенно в болельщиков нуждается индивидуальная женская гонка. На трибуны таким образом хотели привлечь около трех сотен человек.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, Кубок мира по биатлону, индивидуальная гонка

Вы сейчас просматриваете новость " Штрафное время в индивидуальных гонках в Кэнморе будет сокращено". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Вчера, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Вчера, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Вчера, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

5 февраля, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

5 февраля, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"