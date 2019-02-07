Штрафное время в индивидуальных гонках в Кэнморе будет сокращено
Из-за сильных морозов дистанцию мужских и женских гонок сократили
Руководство Международного союза биатлонистов приняло решение сократить штрафное время на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Речь идет об индивидуальных гонках у мужчин и у женщин.
В случае неточного выстрела на огневом рубеже спортсмену будет начисляться не 1 минута штрафа, а 45 секунд. Ранее было принято решение сократить дистанцию с 20 до 15 км у мужчин и с 15 до 12,5 км у женщин.
Все эти изменения связаны с экстремальными морозами. Кроме того, эстафета была перенесена на 8 февраля, а масс-старт состоится 9 февраля 2019 года.
Кстати, мы писали, что организаторы канадского этапа Кубка мира искали зрителей через интернет. Особенно в болельщиков нуждается индивидуальная женская гонка. На трибуны таким образом хотели привлечь около трех сотен человек.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.
Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.
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