Штрафное время в индивидуальных гонках в Кэнморе будет сокращено

Из-за сильных морозов дистанцию мужских и женских гонок сократили

Спортсмены спасаются от холода. Фото: AFP

Штрафное время в индивидуальных гонках в Кэнморе будет сокращено //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf5/4c6/5c5bf54c6d399.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf5/4c6/5c5bf54c6d399.jpg 2019-02-07T11:05:00+02:00 Биатлон Из-за сильных морозов дистанцию мужских и женских гонок сократили

Руководство Международного союза биатлонистов приняло решение сократить штрафное время на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе. Речь идет об индивидуальных гонках у мужчин и у женщин.

В случае неточного выстрела на огневом рубеже спортсмену будет начисляться не 1 минута штрафа, а 45 секунд. Ранее было принято решение сократить дистанцию с 20 до 15 км у мужчин и с 15 до 12,5 км у женщин.

Все эти изменения связаны с экстремальными морозами. Кроме того, эстафета была перенесена на 8 февраля, а масс-старт состоится 9 февраля 2019 года.

Кстати, мы писали, что организаторы канадского этапа Кубка мира искали зрителей через интернет. Особенно в болельщиков нуждается индивидуальная женская гонка. На трибуны таким образом хотели привлечь около трех сотен человек.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

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