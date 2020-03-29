"Сидим на карантине, условия шикарные", – лидер сборной Украины отдыхает в Карпатах

Биатлонист Дмитрий Пидручный активно проводит время на лыжном курорте в Буковеле

Во время карантина из-за пандемии коронавируса спортсмены по-разному проводят время. Биатлонистам сборной Украины повезло: им разрешили проводить тренировочный сбор в Карпатах. К слову, стало известно, что украинские биатлонисты сами будут выбирать себе тренера.

После досрочного окончания сезона сборная приехала из Финляндии в Карпаты на чемпионат Украины. Однако турнир отменили, но спортсменам разрешили провести тренировочный сбор. Каждый из них придерживается карантина, но при этом катается на лыжных трассах. Об этом рассказал лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный:

"Всем привет из Буковеля. Мы тут сидим на самоизоляции, на карантине. Все закрыто, отели все закрыты. Остались только трое парней. Катаемся. Условия просто шикарные. Трасса отличная, нам почти каждый день ее укатывают. Плюс мы еще на горных лыжах катаемся. Будем сидеть здесь на карантине и тренироваться, закатываться. Будьте здоровы".

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"Закатка" – окончание сезона в лыжных видах, когда спортсмены проводят тренировки, чтобы резко не обрывать нагрузки. Трассу в Буковеле только в этом сезоне открыли, но пандемия коронавируса не позволила провести на ней первые соревнования.

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