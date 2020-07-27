Скандальный российский чемпион мира по биатлону подхватил коронавирус в Сочи

Антон Шипулин посоветовал всем не ехать на море, а побыть дома

В недалеком прошлом знаменитый биатлонист Антон Шипулин заразился коронавирусом. Об этом призер нескольких чемпионатов мира сам рассказал в соцсетях. Ранее мы писали, что российский биатлонист, попавшийся на допинге, завершает карьеру из-за проблем с сердцем.

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32-летний Шипулин, который в этом году стал депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", поведал, что решил отвезти семью на курорт в Сочи, пока сам занимается делами в Москве. Именно на Черном море его родственники и подхватили вирус, который передали бывшему спортсмену. Жена Шипулина попала в больницу, а он с дочерью переносит инфекцию в легкой форме, как и теща.

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Интересно, что лишь после того, как "грянул гром", россиянин стал всем советовать беречься. "А вообще лучше побыть дома", – подписал видео из машины скорой помощи на своей страничке в Instagram Шипулин, который перед этим предпочел направить семью на переполненный черноморский курорт.

Ранее звезды российского биатлона попались на допинге.

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