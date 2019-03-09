Словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира

Спортсменка продолжила стрельбу во время замены мишеней

В руках спортсменов смертельное оружие. Фото: AFP

Словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3e5/619/5c83e56199ab5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3e5/619/5c83e56199ab5.jpg 2019-03-09T18:10:31+02:00 Биатлон Спортсменка продолжила стрельбу во время замены мишеней

Во время чемпионата мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, словенская биатлонистка едва не застрелила судью на тренировке.

Помощник менеджера по стрельбе Томас Оберг рассказал, что через 20 минут после начала тренировки должна была произойти замена мишеней. Он отметил, что спортсменов предупредили о том, что нужно прекратить стрельбу до тех пор, пока не будет подан сигнал. Однако словенская биатлонистка, чье имя не называется, продолжила стрелять.

По словам Оберга, в этот момент у мишени находился судья. "Это недопустимо и очень серьезно. Я поговорил с ней и дал понять, что она подвергла риску людей. У нее в руках было смертельное оружие", – добавил он.

В результате инцидента никто не пострадал. Словенка получила предупреждение. В состав женской команды Словении на чемпионат мира вошли Уршка Пойе, Леа Эйнфальт, Полона Клеменчич и Нина Задравец.

Ранее мы сообщали, что российская биатлонистка должна вернуть деньги после дисквалификации за допинг. Екатерина Глазырина вынуждена отдать 31 тысячу евро призовых для допуска к международным стартам после дисквалификации. Напомним, в 2017 году Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

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