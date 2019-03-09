Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира

Сегодня, 18:10

Спортсменка продолжила стрельбу во время замены мишеней

В руках спортсменов смертельное оружие
В руках спортсменов смертельное оружие. Фото: AFP
Словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3e5/619/5c83e56199ab5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3e5/619/5c83e56199ab5.jpg Биатлон Спортсменка продолжила стрельбу во время замены мишеней

Во время чемпионата мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, словенская биатлонистка едва не застрелила судью на тренировке.

Помощник менеджера по стрельбе Томас Оберг рассказал, что через 20 минут после начала тренировки должна была произойти замена мишеней. Он отметил, что спортсменов предупредили о том, что нужно прекратить стрельбу до тех пор, пока не будет подан сигнал. Однако словенская биатлонистка, чье имя не называется, продолжила стрелять.

По словам Оберга, в этот момент у мишени находился судья. "Это недопустимо и очень серьезно. Я поговорил с ней и дал понять, что она подвергла риску людей. У нее в руках было смертельное оружие", – добавил он.

В результате инцидента никто не пострадал. Словенка получила предупреждение. В состав женской команды Словении на чемпионат мира вошли Уршка Пойе, Леа Эйнфальт, Полона Клеменчич и Нина Задравец. 

Ранее мы сообщали, что российская биатлонистка должна вернуть деньги после дисквалификации за допинг. Екатерина Глазырина вынуждена отдать 31 тысячу евро призовых для допуска к международным стартам после дисквалификации. Напомним, в 2017 году Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Глазырину на два года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал все результаты, показанные с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, биатлонистка, чемпионат мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость " Словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось
Загрузка...

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

Сегодня, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

Сегодня, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы

Опять "баранка" в Англии: "Челси" громит "Динамо" в Лиге Европы

7 марта, 23:59

Киевляне пропустили три мяча в первом матче 1/8 финала ЛЕ

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

7 марта, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия