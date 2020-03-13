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Снег напоследок: Херманн выиграла спринт и Малый глобус на Кубке мира в Контиолахти, Семеренко – 14-я

13 марта, 18:29

Елена Павлова

В общем зачете продолжает лидировать итальянка Доротея Вирер

Быстроногая немецкая биатлонстка Дениз Херрманн даже с кругом штрафа после стрельбы стоя стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который завершает нынешний сезон. Ведь буквально 12 марта стало известно, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса.

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Стоит отметить, что соревноваться девушкам пришлось в сложных погодных условиях – под валившим мокрым снегом. А на стрельбище бушевал ветер. Поэтому даже при одном промахе серебряным призером стала еще одна немка, Франциска Пройс. А третьей финишировала норвежка Тириль Экхофф с двумя кругами штрафа. Лучшая из украинок – Валя Семеренко с одним промахом на стойке приехала 14-й. Вита Семеренко и Анастасия Меркушина с двумя кругами штрафа на 30-м и 32-м месте соответственно.

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Сегодняшняя победа позволила Херрманн выиграть Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать итальянка Доротея Вирер.

Спринт. Женщины
1. Дениз Херрманн (Германия, 0+1) – 20.00,5
2. Франциска Пройсс (Германия, 1+0) +20,1
3. Тирил Экхофф (Германия, 1+1) +32,3
...14. Валя Семеренко (0+1) +1.04,1
30. Вита Семеренко (1+1) +1.43,0
32. Анастасия Меркушина (0+2) +1.45,2
53. Юлия Джима (1+2) +2.13,2
57. Елена Пидгрушная (3+0) +2.23,4

Смотрите, как украинок награждали "бронзой" ЧМ-2020 по биатлону

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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Валя Семеренко спринт Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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