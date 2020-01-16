Снова увидим семейный тандем: сборная Украины объявила состав на эстафету

Вита Семеренко с сыном Марком / Фото: biathlon.com.ua

Федерация биатлона Украины опубликовала состав женской сборной Украины на эстафету, которая состоится завтра, 17 января, в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Ранее мы сообщали, что сразу два украинца в ТОП-10 спринта, а Фуркад отрывается от папочки.

В женском составе обошлось без особых неожиданностей. По сравнению с эстафетой чуть менее недели назад в Оберхофе, где украинки заняли шестое место, у нас в команде произошла только одна замена – место стартера вместо Анастасии Меркушиной заняла чемпионка ОИ-2014 Вита Семеренко. Напомним, что Меркушина пропускает этап в Рупольдинге. По решению тренерского штаба, украинка отправится сразу в австрийский Обертиллах, где начнет подготовку к шестому этапу Кубка мира, который пройдет в Поклюке.

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В зачете эстафет украинки пока идут на низковатой для себя седьмой позиции. Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.

Кубок мира. Рупольдинг

Эстафета. Женщины

Состав сборной Украины

1. Вита Семеренко

2. Юлия Джима

3. Валя Семеренко

4. Елена Пидгрушная

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