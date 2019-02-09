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Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены

Сегодня, 09:28

Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля

Спортсмены как могут спасаются от морозов
Спортсмены как могут спасаются от морозов. Фото: AFP
Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e80/fc7/5c5e80fc774bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e80/fc7/5c5e80fc774bd.jpg Биатлон Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля

Международный союз биатлонистов решил перенести спринтерские гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе с субботы на воскресенье из-за сильных морозов.

Ожидается, что в субботу, 9 февраля, температура воздуха в Кэнморе опустится до минус 25 градусов по Цельсию. В результате было решено перенести мужской спринт на 10 февраля (21:20 по киевскому времени), женская гонка состоится 23:45. В пятницу эстафетные гонки проходили при температуре минус 18 градусов.

Ранее мы писали, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки прошли в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время за каждый промах было сокращено с 60 до 45 секунд.

Кроме того, изначально планировались, что биатлонисты пробегут масс-старты, однако организаторы решили заменить их спринтами из-за холодов.

Также морозы отпугнули зрителей. Накануне гонок организаторы канадского этапа Кубка мира искали через интернет пару сотен людей, которые были бы готовы посетить соревнования.

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Тег биатлон, спринт, Кубок мира по биатлону

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sport24.ru

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