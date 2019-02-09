Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены
Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля
Международный союз биатлонистов решил перенести спринтерские гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе с субботы на воскресенье из-за сильных морозов.
Ожидается, что в субботу, 9 февраля, температура воздуха в Кэнморе опустится до минус 25 градусов по Цельсию. В результате было решено перенести мужской спринт на 10 февраля (21:20 по киевскому времени), женская гонка состоится 23:45. В пятницу эстафетные гонки проходили при температуре минус 18 градусов.
Ранее мы писали, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки прошли в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время за каждый промах было сокращено с 60 до 45 секунд.
Кроме того, изначально планировались, что биатлонисты пробегут масс-старты, однако организаторы решили заменить их спринтами из-за холодов.
Также морозы отпугнули зрителей. Накануне гонок организаторы канадского этапа Кубка мира искали через интернет пару сотен людей, которые были бы готовы посетить соревнования.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"