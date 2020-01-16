Сразу два украинца в ТОП-10 спринта в Рупольдинге, а Фуркад отрывается от папочки

Мартен Фуркад / Фото: IBU

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Пока прошлогодний обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе весь в родительских хлопотах после рождения сына, биатлонный трон тут же занял пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Француз выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге и начал создавать отрыв от Йоханнеса в общем зачете. Днем ранее женскийспринт выиграла Экхофф, а украинка Пидгрушная показала 14-й ход.

Очень хорошо провели гонку украинские биатлонисты – сразу четверо оказалось в ТОП-40. Совсем немного, менее четырех секунд, не хватило до цветочной церемонии Артему Приме – он восьмой, но прогресс что называется – на лицо. Десятку замкнул лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный, который шел в первой группе и был первым, кто на огневых рубежах выбил 10 из 10-ти. А Сергей Семенов, который вернулся в Кубок мира после Нового года, с чистой стрельбой пробрался в ТОП-36.

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Компанию Фуркаду на подиуме составил еще один француз Кантен Фийон Майе. "Это совершенно особенная борьба с товарищем по команде. Кантен никогда не перестает давить", – сказа после финиша Мартен. А замкнул тройку призеров к огромной радости мести немецкой публики местный любимец Бенедикт Долль.

Кубок мира. Рупольдинг

Спринт. Мужчины

1. Франция Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 22.41,5

2. Франция Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +3,1

3. Германия Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +12,0

...8. Артем Прима (Украина, 0+0) +27,3

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +34,8

36. Сергей Семенов (Украина, 0+0) +1.32,1

37. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1.32,6

88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2.40,6

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