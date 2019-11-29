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Срочная замена в сборной Украины по биатлону: перед эстафетой у капитана обострились боли

29 ноября, 12:50

Дмитрия Пидручного, у которого вернулись проблемы со спиной, заменит Тарас Лесюк

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион / Фото: Getty Images

Уже завтра, 30 ноября, традиционно в шведском Эстерсунде откроется долгожданный для многих украинцев биатлонный сезон. Спортсмены начнут борьбу за Кубок мира. А на днях мы писали, что Ольга Абрамова выложила в интернет видео, где познакомила болельщиков с тем, как живет наша команда на сборах в норвежском Шушене. В стартовый день этапа в Швеции состоятся сразу две гонки.

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В 14:10 по Киеву начнется одиночный микст. В нем Украину представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. А уже в 16:00 стартует смешанная эстафета, в которой от нашей страны должны были бежать Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Вита Семеренко и экс-белоруска Дарья Блашко. К слову, мы уже сообщали, что на пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко. Но, как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, тренеры украинской сборной вынуждены были внести изменения в состав команды на смешанную эстафету.

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Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: AFP

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В связи с обострением болей в спине у капитана мужской команды Дмитрия Пидручного в миксте его заменит Тарас Лесюк. И проблемы со здоровьем у нашего чемпиона мира могут не уйти за неделю. Вопрос участия Пидручного в остальных гонках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде будет решаться уже непосредственно перед стартами. А ранее мы писали, что Пидручный принес Украине победу в спринте на чемпионате Швеции.

Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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травма Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный биатлонист сборная Украины по биатлону

Источники: Сегодня|Спорт , biathlon.com.ua

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