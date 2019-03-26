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Стала известна сумма, которую дадут Пидручному за сенсационное "золото" чемпионата мира

Сегодня, 18:03

По возвращении на родину биатлонисту выписали премию как "гордости Тернопольщины"

Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира
Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира. Фото: AFP
Стала известна сумма, которую дадут Пидручному за сенсационное "золото" чемпионата мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77a/bdf/5c877abdf342e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77a/bdf/5c877abdf342e.jpg Биатлон По возвращении на родину биатлонисту выписали премию как "гордости Тернопольщины"

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный получил премию от Тернопольской областной государственной администрации за победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону-2019 в Эстурсунде. Сертификат биатлонисту по приезде на родину вручил председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна. Премия составила 100 тысяч гривен. 

Степан Барна и Дмитрий Пидручный. Фото – Виктор Мацикур

Кроме того, Пидручный удостоился награды "Гордость Тернопольщины" и сертификата на сумму 50 тысяч гривен персональной стипендии, которую он получит в течение года.

Фото – Виктор Мацикур

Напомним, украинские биатлонисты вернулись на родину после завершения последнего этапа Кубка мира."Осознание победы уже присутствует, наслаждаюсь этим, – рассказал "Сегодня" Дмитрий Пидручный. – В отпуск иду с мыслями о том, что нужно отдохнуть, увидеться с семьей. Очень тяжелый сезон, много сил затрачено. Нужно повылечивать все травмы, восстановиться. Конечно, хочется вернуться на пьедестал, чтобы это повторялось как можно чаще. Это незабываемые чувства, когда звучит гимн нашей страны. Их невозможно забыть". 

Как сообщалось ранее, Пидручный еще никогда так не стрелял, как на ЧМ.

Также сообщалось, что Йоханнес Бе установил невероятный рекорд после гонки преследования на Кубке мира.

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Тег Дмитрий Пидручный

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XSport

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