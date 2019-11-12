Стало известно, кто из украинских биатлонистов побежит Рождественскую гонку-2019

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Стало известно, кто из украинских биатлонистов побежит самый праздничный турнир сезона – Рождественскую гонку-2019, которая пройдет 28 декабря на стадионе "Фелтинс-Арена", которая также является домашней ареной футбольного клуба "Шальке". На ежегодном коммерческом соревновании по биатлону World Team Challenge сборную Украины представят чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Ранее мы писали, что Украина назвала состав на первый биатлонный турнир в сезоне.

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И для Анастасии, и для Дмитрия это будет дебют на турнире. А в прошлом на World Team Challenge от нас выступали Артем Прима и Юлия Джима, которые стали седьмыми в масс-старте и восьмыми в гонке преследования. В целом, украинские пары дважды становились победителями Рождественской гонки: в 2008 году первыми финишировали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году – Валя Семеренко и Сергей Семенов.

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Организаторы также сообщили, что участие в гонке-2019 подтвердила пара Эрик Лессер/Лаура Дальмайер, которая уже завершила карьеру, Бенедикт Долль/Дениз Херрманн и Лукас Хофер/Доротея Вирер. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

Помимо этого, впервые в Гельзенкирхене будут проводиться соревнования и среди юниоров, где от Украины выступят Богдан Цымбал и Екатерина Бех.

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