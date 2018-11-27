Старт биатлона: украинцы лактат разогнали – в запасе есть ход

Как бы наши мысли все еще ни тревожили олимпийские флешбеки о несбывшихся надеждах в биатлоне, пора их отложить в сторону. В воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке на трассе "Триглав" в Юлийских Альпах смешанными эстафетами стартует первый сезон нового олимпийского цикла. Это один из аж четырех городов-"возвращенцев" в календаре Кубка мира – прошлогодние Анси, олимпийский Пхенчхан, Контиолахти и Тюмень ушли в отпуск.

Накануне первого этапа украинцы размялись в контрольных гонках. Женская команда, сохранившая золотую олимпийскую четверку – Джиму, сестер Семеренко и Пидгрушную – стартовала в швейцарском Ленцерхайде. И Пидгрушная без промахов финишировала второй в спринте, уступив лишь олимпийской чемпионке, француженке Бескон. Вита Семеренко

- 5-я, Юлия Журавок – 15-я. Валя Семеренко пропустила гонку из-за температуры.

"Мы видим не только итоговое время в протоколе, но и смотрим, как девочки проходили круги, как работали на огневом рубеже, анализируем лактат (молочная кислота. – Авт.), который они разогнали после финиша, – оценил результат тренер женской команды Андрей Прокунин. – Есть запас по ходу, и лишь вопрос времени, когда он проявится".

Правда, сезон может пропустить Ирина Варвинец: нужны операции на коленях.



А вот парни вместе с Юлией Джимой и Анастасией Меркушиной, тренирующимися по индивидуальной программе, в это время пробовали силы в австрийском Обертиллиахе. Там в спринте не было равных Джиме: с одной ошибкой на стрельбе она выиграла почти 13 секунд у финки Мари Лаукканен, которая летом вышла замуж за бывшего австрийского биатлониста Бенджамина Эдера и совмещает биатлон с лыжными гонками – подумывает даже переключиться на них полностью. Меркушина прибежала 6-й. Ребята спринт отбегали похуже, но реабилитировались в пасьюте: Семенов и Тищенко – в десятке, Кильчицкий – 13-й из-за трех промахов на первой стрельбе.

Среди биатлонистов немало тех, кто традиционно после Игр взял паузу либо ушел из спорта. Так, мы больше не сможем болеть за звездную пару Уле-Айнара Бьорндалена и Дарью Домрачеву, у которых на двоих 19 олимпийских медалей, а также за Мари Дорэн-Абер и Эмиля Хегле Свендсена. Король биатлона Уле на днях уже дебютировал в качестве репортера и эксперта на гонке в норвежском Шушене. "Он знает все наши секреты. Так что мы немного трясемся от страха – вдруг он их раскроет", – шутит его экс-коллега Тарьей Бе.



Второй сезон кряду из-за проблем со здоровьем пропустит Габриэла Коукалова, а фаворитка Лаура Дальмайер если и приступит к гонкам, то позже остальных. Но, по крайней мере, уже тренируется. Зато обнадежила невезучая Кайса Макаряйнен: хоть так и не взяла олимпийскую медаль, сушить лыжи не спешит.