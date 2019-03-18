Стрельба "по черному" от Пидручного и бронзовый "Валядол": как Украина прощалась с ЧМ по биатлону

Пидручный проиграл в "лотерее", а женщины таки вымолили для себя мировой подиум

Женская сборная Украины по биатлону. Фото: AFP

Стрельба "по черному" от Пидручного и бронзовый "Валядол": как Украина прощалась с ЧМ по биатлону Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f61/bfc/5c8f61bfcc81e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f61/bfc/5c8f61bfcc81e.png 2019-03-18T11:26:00+02:00 Биатлон Пидручный проиграл в "лотерее", а женщины таки вымолили для себя мировой подиум

В этом биатлонном сезоне все было против женской сборной Украины — травмы, ошибки в подготовке, которые признавал и главный тренер Андрей Прокунин, да и усталость после олимпийского цикла нельзя сбрасывать со счетов. Добавим сюда давление со стороны болельщиков, которые привыкли видеть "сине-желтых" борющимися за пьедестал или цветы, но никак не за топ-30. И можно только представить, с каким настроем выходили украинки на эстафету в предпоследний день мира в Эстерсунде.



Но "забойщица" Анастасия Меркушина с первого этапа поставила для своих подруг по команде высокую планку, пропустив вперед только итальянку Витоцци. И остальные девушки старались сохранить заданный темп и не выпадать из призовой тройки. Видно было, как трудно давался третий этап Юлии Джиме, выступающей с больной спиной. Но олимпийская чемпионка-2014 терпела как могла. В итоге она финишировала в 40 секундах позади лидировавшей Швеции. "Никогда в карьере медаль не доставалась легко. В Сочи я бегала на обезболивающих из-за проблем с плечом, на этом чемпионате весь турнир беспокоила спина — сильный дискомфорт и отдает в ноги. Поэтому особенно дорога. Немного ругаю себя за стрельбу стоя и те глупые промахи (два доппатрона. — Авт.). Хотелось быстрее убежать на дистанцию".



В итоге вся ответственность легла на плечи Вали Семеренко, ставшей уже пятым финишером украинской сборной в пяти женских эстафетах этого сезона. Но ранее "сине-желтые" и не боролись за пьедестал на последнем этапе. Были опасения за стрельбу, недаром болельщики любя называют биатлонистку Валядол. Но нашему финишеру понадобилось только два лишних патрона, а дальше оставалось просто сохранить третью строчку. Валя справилась, но без нервов не обошлось: когда за несколько метров до финиша она радостно вскинула руки вверх и сбросила скорость, за ее спиной отчаянно накатывала Дальмайер. В итоге Украина выиграла у Германии всего 0,5 секунды. А "золото" ушло Норвегии.

"Когда команда так работает, то и тебе бежится лучше — даже тогда, когда "рубит" настолько, что не видишь ни земли, ни неба, — рассказала Валя. — Просто пересекаешь финишную черту — и только потом понимаешь, что удалось сделать. Да, меня подгоняли — говорили, что могу побороться даже за "серебро". Но сил достать шведку Эберг не хватило. Наверное, немного заранее начала радоваться на финише, но очень рада, что все получилось!" "Эта медаль вымоленная, вымученная, — признался отец и тренер Олег Меркушин. — Мы, конечно, надеялись на это, но мне бы хотелось увидеть того человека, который бы поставил на это деньги".



Мужская эстафета без Пидручного, которого берегли на масс-старт, оказалась только 12-й, тогда как с флагом финишировали норвежцы. Заваливший сезон Мартен Фуркад мог привезти Франции "серебро", но вместо этого привез два круга штрафа — и мимо медальной кассы. "Этот чемпионат похож на весь сезон. Начало зимы и болезнь в феврале стоили мне многого с точки зрения психологии, и сейчас я не могу прийти в себя", — признался Мартен.

А вот Йоханнес Бе увез из Эстерсунда аж 4 "золота", более, чем остальные. Правда, три — в эстафетах. Норвежец очень хотел взять и масс-старт, но снег и ветер привели к пяти промахам на последней стойке. Пидручный до последней стрельбы претендовал на победу, но его шансы похоронили два выстрела в молоко и не самый быстрый ход. "Сегодня гонка была похожа на лотерею. На стойке ветер был настолько силен, что иногда трудно было не то что по мишени — даже по установке попасть. На последнем рубеже я стрелял уже так: увидел черное — и нажимал. Стоять и выжидать? Я не сторонник этого, ты не можешь быть уверен, что через 10—20 секунд ветер стихнет", — сказал Дмитрий, выигравший в Швеции пасьют. А вот Виндиш укротил ветер и принес Италии второе "золото" ЧМ в истории. Первое несколькими часами ранее стране подарила Вирер, впервые победившая на ЧМ.



В женский масс-старт от Украины пробилась только Меркушина. Что уже плюс после этапа Кубка мира, где в гонке избранных наших девушек и вовсе не оказывалось. При том, что первый масс-старт на чемпионате мира 1999-го выиграла украинка, Елена Зубрилова. Но, наошибавшись на стрельбе, Настя, которая отбегала все восемь гонок, финишировала 25-й.

Как сообщалось ранее, олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры.

Также сообщалось, что шведская биатлонистка вышла на эстафету без винтовки.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.