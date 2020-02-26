"Трасса уже на пристрелке была в ужасном состоянии": Пидручный – о суперспринте на Евро в Беларуси

Сегодня в Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону, который в экстренном порядке перенесли в Беларусь из-за отсутствия снега в эстонской Отепяя. В Раубичах тоже воцарилась фактически весенняя погода, которая сильно усложнила задачу организаторам по подготовке трассы. Однако для короткого круга суперспринтов снега хватило, хотя трасса и была далека от идеальной, сильно разбиваясь к моменту старта поздних номеров.

Первыми на дистанцию квалификации суперспринта вышли мужчины. Поскольку в отличие от ряда ведущих биатлонных стран Украина привезла в Беларусь самый что ни на есть оптимальный состав, не удивительно, что лидеры нашей сборной Дмитрий Пидручный и Артем Прима без труда пробились в финальную тридцатку масс-старта, который начнется в 16:30, а в прямом эфире гонку покажет UA:Перший. Компанию им составил Руслан Ткаленко, который на двух рубежах не допустил ни одного промаха.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Суперспринт, квалификация. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь, 0+1) 7:53,4

2. Эдуард Латыпов (Россия, 0+2) +14,3

3. Виктор Кривко (Беларусь, 0+0) +14,7

...6. Дмитрий Пидручный (1+1) +17,4

13. Руслан Ткаленко (0+0) +34,6

27. Артем Прима (1+2) +42,4

35. Антон Дудченко (0+1) +47,6

38. Сергей Семенов (1+1) +50,1

60. Богдан Цымбал (2+2) +1:10,6

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Дмитрий Пидручный: "Я бы не сказал, что было трудно. Нормальная, быстрая гонка. Сложно потому, что трасса такая тяжелая, и выглядит, будто по ней не бежишь. Лыжи совсем не едут, проваливаешься, идет только силовая работа. Постоянно нужно высоко ноги поднимать, чтобы эту кашу месить. Лежа стрелял быстро, справился. Стоя тоже пытался отработать быстро, но, к сожалению, один не закрыл из шести патронов и, как следствие, штрафной круг. Но по финише вижу, что неплохо ногами двигался. Конфигурация трассы здесь такова, что сначала все в подъем едешь, а потом только вниз. Со старта очень крутой подъем и поэтому дистанция не легкая. Тем более, трасса сразу разбивается – она уже на пристрелке была в ужасном состоянии. И, думаю, с каждым стартовым номером будет становиться все хуже".

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