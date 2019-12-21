Тренер биатлонной сборной: "Мы навязываем борьбу командам, которые сильнее нас"

Владимир Махлаев поделился впечатлениями от гонок на Кубке мира в Анси

Владимир Махлаев

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В субботу на этапе Кубка мира во французском Анси прошли гонки преследования. У женщин украинки Елена Пидгрушная и Дарья Блашко оказались в топ-20, а сестры Семеренко и Юлия Джима улучшили позиции после спринта.

Тренер женской команды Владимир Махлаев остался доволен выступлением девчат и видит в них перспективу:

"Общее впечатление – хорошее. Немного не повезло Елене Пидгрушной. На "лежке" – чисто ее ошибка, а стоя – половина патрона была сверху, мишень могла как закрыться, так и нет. В общем – достойный результат. Дарья Блашко показала отличный результат – четыре "нуля" говорят сами за себя. К тому же, она первый сезон проводит на таком уровне. Вита, Валя и Юля выступили в свою силу хорошо. Главное – мы навязываем борьбу командам, которые априори сильнее нас: норвежкам, француженкам и немкам. Это очень здорово".

Отдельно специалист высказался о Дарье Блашко:

"Думаю, что Даша – хорошее усиление для сборной Украины. После первых этапов были небольшие сомнения относительно нее. По логике она должна прибавлять с каждой следующей гонкой. Об этом говорит субботняя стрельба. Не каждому дано "чисто" пройти четыре огневых рубежа. Что касается функционального состояния, она еще немного уступает другим: все же два года провела без стартов и соревновательной практики. Сегодняшнее 17-е место Даши – замечательный результат. Думаю, из нее вырастет большая биатлонистка, которая будет защищать честь страны на самых высоких уровнях".

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