Тренер сборной рассказал, как украинские биатлонисты встретят Новый год

Женская команда встретит Новый год вместе с мужской / Фото: AFP

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Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги декабрьских выступлений украинских биатлонистов. Также словацкий специалист рассказал о готовящейся встрече Нового года. К слову, узнайте, где сегодня смотреть Рождественскую гонку.

В целом Санитра дал удовлетворительную оценку своим подопечным:

"По первому триместру я доволен физическим состоянием ребят. Во время новогодней паузы еще нужно поработать над стрельбой. 16-е место Пидручного в общем зачете Кубка мира – это очень достойный результат. Были хорошие гонки, были и неудачные, но в целом начало сезона меня устраивает. До старта чемпионата мира остается не так много времени, нужно будет целенаправленно к нему готовиться и определяться с составом. Будем работать над тем, чтобы все наши спортсмены были в своей оптимальной форме в феврале".

А затем тренер рассказал о ближайших планах:

"28 декабря мы все вместе соберемся в Хохфильцене. Новый год встретим украинским и словацким гимном, не будем менять традиции. Думаю, что должна быть хорошая атмосфера, ведь мы будем вместе с женской командой. Уверен, что у нас получится хороший праздник. За развлекательную программу будет отвечать сестры Семеренко: они знают, что вкусное приготовить, какой торт хороший. С позитивным настроем встретим Новый год".

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Смотрите сюжет, как 28 декабря Пидручный и Меркушина выступят на Рождественской гонке

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