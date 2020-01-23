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Тренер сборной Украины по биатлону о старте в Поклюке: "Здесь лучшие погодные условия за весь сезон"

23 января, 12:20

Юрая Санитру тревожит изменение профиля трассы с прицелом на контрактные гонки

Юрай Санитра

Юрай Санитра

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Сегодня открывается программа этапа Кубка мира по биатлону. Проходит он в словенской Поклюке. Это уже третий этап в январе и шестой – в сезоне 2019/20. Первым стартом в четверг будет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Узнайте, где смотреть мужскую индивидуалку на Кубке мира в Поклюке.

Перед стартом тренер мужской команды словак Юрай Санитра поделился ожиданиями от турнира в Словении:

"Из Рупольдинга мы добрались без приключений. Только у Артема Тищенко были боли в почках, но уже все хорошо. Лучше себя чувствует и Дмитрий Пидручный. Все работают по плану и готовятся к стартам. Результаты в Поклюке будем воспринимать через призму февральского чемпионата мира. Тренируемся так, чтобы спортсмены подошли к нему в оптимальной форме. Артем Тищенко "индивидуалку" не побежит: он готовится к "одиночной" эстафете.

Я заметил, что в Поклюке изменили профиль трассы: очень сложные спуски и длинные подъемы. Переживаю из-за этих спусков, поскольку в контактной борьбе в будет тяжело спускаться с винтовками. В целом же условия тут хорошие: солнечная погода, мороз в 8-10 градусов. Думаю, это самые лучшие погодные условия на Кубке мира в этом году".

Мы писали, что в составе сборной Украины по биатлону в Поклюке не будет двух олимпийских чемпионок – сестер Семеренко.

Пока что за пять этапов в активе "сине-желтых" лишь одно "серебро" Юлии Джимы в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Ранее в Рупольдинге украинцы не удержались в ТОП-10 гонки преследования Кубка мира.

Смотрите, как украинцы оказались в топ-6 среди 26 стран-участниц Кубка мира в Эстерсунде

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