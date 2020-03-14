Тренера сборной Украины эвакуируют из Контиолахти и он впервые пропустит гонку своей команды

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра пропустит гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, что соревнования в Финляндии – последние в календаре нынешнего сезона. Ранее мы сообщали, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за угрозы распространения коронавируса.

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Санитру эвакуируют из Контиолахти вместе со сборной Словакии в связи с решением руководства этой страны. По приезду на родину Санитра проведет 14 дней в самоизоляции. Подобные меры предосторожности связаны с пандемией коронавируса. Таким образом, словацкий тренер впервые пропустит гонку сборной Украины в рамках официальных соревнований.

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Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Напомним, что сегодня на восьмом этапе Кубка мира в Финляндии пройдут два преследования. Мужчины сегодня выйдут на старт в 14:45, женщины – в 16:45. А француз Мартен Фуркад объявил, что завершает карьеру, и для него это будет прощальная дистанция.

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