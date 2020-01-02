Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Тренера сборной Украины по биатлону "выбросили" в сугроб

2 января, 21:37

Наставник мужской команды рассказал о подготовке к новым этапам Кубка мира

Юрай Санитра

Юрай Санитра

Реклама

После трех декабрьских соревнований украинские биатлонисты готовятся к следующим этапам Кубка мира. Новый год, как мы рассказывали, мужская и женская команды встретили вместе. Но уже во второй день 2020 года спортсмены вернулись к тренировкам.

Ранее мы писали о том, кто вернется в сборную Украины в январе. Словацкий тренер мужской сборной Украины Юрай Санитры поведал, какова ситуация в стане "сине-желтых":

"Вся наша программа построена так, чтобы быть готовыми к чемпионату мира. В распоряжении у нас будет шестеро спортсменов, чтобы иметь возможность проводить ротацию и определить лучший состав на чемпионат мира. В Хохфильцене со мной тренируются Пидручный, Тищенко, Дудченко, Прима и Цымбал. Подготовка Семенова проходит в Швейцарии. Но все они готовятся к четвертому этапу Кубка мира в Оберхофе. Там команду представят шесть спортсменов".

Также специалист поведал о проблемах выбора:

"Уже в Рупольдинге хотелось бы определиться с четверкой с акцентом на эстафету на чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Дудченко показал очень хорошее выступление на Кубках мира. Но несколько удачных стартов еще не делают тебя звездой. Будем подтягивать на Кубки мира Цымбала. Хотелось бы иметь как можно больше запасных спортсменов. 6 января мы отправляемся в Оберхоф".

И Санитра честно признался, как с ним пошутили на праздник: "На Новый год мы немного посидели вместе с Витой и Валентиной Семеренко. А ребята мне сделали "подарок": бросили в снег на стрельбище!"

Читайте о том, чего ждать от украинских спортсменов и за кем следить в 2020 году.

Смотрите, как украинцы оказались в ТОП-6 по итогам этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону Юрай Санитра Хохфильцен

Источники: xsport.ua , UA:Біатлон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Где сегодня смотреть Рождественскую гонку биатлонистов
Где сегодня смотреть Рождественскую гонку биатлонистовБиатлон
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м году
Календарь самых значимых спортивных событий в Украине и мире в 2020-м годуДругие
Нельзя что-то требовать от Джимы, а Меркушина точно не в ссылке: как наши биатлонистки начали сезон
Нельзя что-то требовать от Джимы, а Меркушина точно не в ссылке: как наши биатлонистки начали сезонБиатлон
Сестры Семеренко и Джима пропустят январские этапы Кубка мира по биатлону
Сестры Семеренко и Джима пропустят январские этапы Кубка мира по биатлонуБиатлон
Пидручный после
Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвоватьБиатлон
Тренер сборной рассказал, как украинские биатлонисты встретят Новый год
Тренер сборной рассказал, как украинские биатлонисты встретят Новый годБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...