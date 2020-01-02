Тренера сборной Украины по биатлону "выбросили" в сугроб

Юрай Санитра

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После трех декабрьских соревнований украинские биатлонисты готовятся к следующим этапам Кубка мира. Новый год, как мы рассказывали, мужская и женская команды встретили вместе. Но уже во второй день 2020 года спортсмены вернулись к тренировкам.

Ранее мы писали о том, кто вернется в сборную Украины в январе. Словацкий тренер мужской сборной Украины Юрай Санитры поведал, какова ситуация в стане "сине-желтых":

"Вся наша программа построена так, чтобы быть готовыми к чемпионату мира. В распоряжении у нас будет шестеро спортсменов, чтобы иметь возможность проводить ротацию и определить лучший состав на чемпионат мира. В Хохфильцене со мной тренируются Пидручный, Тищенко, Дудченко, Прима и Цымбал. Подготовка Семенова проходит в Швейцарии. Но все они готовятся к четвертому этапу Кубка мира в Оберхофе. Там команду представят шесть спортсменов".

Также специалист поведал о проблемах выбора:

"Уже в Рупольдинге хотелось бы определиться с четверкой с акцентом на эстафету на чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Дудченко показал очень хорошее выступление на Кубках мира. Но несколько удачных стартов еще не делают тебя звездой. Будем подтягивать на Кубки мира Цымбала. Хотелось бы иметь как можно больше запасных спортсменов. 6 января мы отправляемся в Оберхоф".

И Санитра честно признался, как с ним пошутили на праздник: "На Новый год мы немного посидели вместе с Витой и Валентиной Семеренко. А ребята мне сделали "подарок": бросили в снег на стрельбище!"

Читайте о том, чего ждать от украинских спортсменов и за кем следить в 2020 году.

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