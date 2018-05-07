Тренером сборной Украины стал манипулятор из России

Слухи подтвердились. У женской сборной официально есть главный тренер, заменивший словенца Уроша Велепца – таки россиянин, и таки Андрей Прокунин, как и предполагали СМИ.

"Решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом", – заявил президент федерации Владимир Брынзак.

Контракт, по словам россиянина, подписан на весь олимпийский цикл. В подмогу ему определили претендовавших на эту должность экс-коуча по лыжным гонкам Валерия Лесникова и Владимира Махлаева, личного тренера перешедшей под наш флаг белоруски Дарьи Блашко. Плюс продолжит работать с командой Григорий Шамрай. Брынзак написал в соцсетях, что в подготовке может поучаствовать и лыжница Валентина Шевченко. В сервисменах увидим мужа Натальи Бурдыги словака Мартина Отченаша, а также мужа Дарьи Виролайнен, Романа.

Кто же такой Прокунин и что смутило в нем болельщиков, помимо триколора? Новоиспеченному коучу "сине-желтых" 40 лет, как раз сегодня исполнилось. Сам он бывший биатлонист, но успехов добивался только на летних "мирах" (два эстафетных "золота" в 2000 и 2013 годах) и Универсиаде ("золото" в эстафете и "серебро" в спринте в 1999-м). А в 2009-м попался на допинге, эритропоэтине, и отбыл два года дисквалификации, пробуя себя в бизнесе. На недоумение болельщиков, почему на должность взяли "допингиста", Брынзак ответил: "Он отбыл наказание и имеет право на профессиональную деятельность. Мы против допинга, но если уж так случилось, человек имеет право исправиться и доказать, что все поменялось".



Тренерству Прокунин посвятил последние два года: готовил Южную Корею к домашним ОИ в Пхенчхане, где их лучшими результатами стали 16-е места Аввакумовой (индивидуалка) и Лапшина (спринт), в 2017-м перекочевавших из России. Аввакумова сотрудничеством оказалась недовольна, мол, тренер – манипулятор, давил психологически, обвинил ее в употреблении допинга. "Пусть останется на ее совести", – отреагировал Прокунин. Украинки начнут знакомство с методами нового коуча 23 мая на первом сборе в Чернигове.

Добавим, что Елена Пидгрушная еще в конце апреля заявила, что российский тренер станет наставником сборной Украины.

Ранее Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет.