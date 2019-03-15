Тренеры запретили Пидручному участвовать в мужской эстафете на ЧМ
Чемпион мира хотел стартовать в субботу, но его решили поберечь для воскресного масс-старта
Украинского чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного не включили в состав мужской сборной Украины на субботнюю эстафету ЧМ в Эстерсунде. За нашу мужскую команду побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Победителя пасьюта Пидручного решили поберечь для воскресного масс-старта.
"У нас есть много аргументов, почему не будет стартовать Пидручный, – сказал старший тренер сборной Украины Юрай Санитра в комментарии UA:Біатлон. – Он был готов, хотел стартовать, но я принял такое решение. По информации, которая есть, по его состоянию, а также по тактике на чемпионат мира, будет лучше ему не стартовать. Важно, что он уже провел четыре тяжелых старта, в которых заходил далеко за свою границу физических возможностей. Нужно учитывать то, что Пидручный не только спортсмен на этот сезон. Не хочу сделать ошибку, и загрузить его так, что он будет долго из такого состояния выходить. Уверен, те спортсмены, которые получили возможность выступать, сделают все для того, чтобы занять серьезную позицию. Пидручный будет готовиться к масс-старту".
Ранее сообщалось о новом рекорде Пидручного на ЧМ: украинец еще никогда так не стрелял.
Также сообщалось, что норвежский биатлонист назвал позором проигрыш украинцу.
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