Три российские биатлонистки вместе с тренером перебрались в Украину, в России истерика

В первых стартах юниорского чемпионата Украины по летнему биатлону, который проходит в Тисовце приняли участие три спортсменки из России – Екатерина Бех выиграла спринт, Анастасия Рассказова была 4-й и Оксана Москаленко – 11-й. Появление новобранцев в списке украинских биатлонистов прокомментировал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

- Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит.

- Всех троих спортсменок тренирует Илья Лопухов. Значит ли это, что и тренер также переехал работать в Украине?

- Да, Лопухов продолжает работать с ними, также мы подключили и Валентину Шевченко. Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что молодые спортсменки из национальной команды тоже перейдут готовиться к юниорской группу, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям – юниорских стартов и Кубке IBU.

Отметим, что переход в сборную Украины трех биатлонисток и тренера вызвал в России настоящую истерию. Так, в некоторых СМИ поступок тренера Лопухова назвали "побегом", а двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов и вовсе призвал его наказать.

"Эти три девушки не сразу смогут выступать за Украину. А для того, чтобы вступать на Олимпиаде, нужно ждать три с половиной года. Поэтому они все продумали (следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году – прим.). Если это сделал Николай Лопухов, его надо наказать за это дело, хотя бы общественным порицанием. Он получил высокую государственную награду за Олимпийские игры в Сочи и тут же бросил родину на ржавый гвоздь. Это некрасиво", – завил он в интервью "СЭ".

Ранее мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону.Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".

Добавим, что лидера сборной Украины по биатлону Юлию Джиму уговорили остаться в команде, но готовиться к сезону она будет со сборной Словении.