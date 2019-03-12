Три украинки вошли в топ-15 индивидуальной гонки чемпионата мира по биатлону

Первую в карьере золотую медаль чемпионата мира завоевала Анна Эберг

Анна Эберг. Фото: AFP

Три украинки вошли в топ-15 индивидуальной гонки чемпионата мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7dc/f92/5c87dcf92908b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7dc/f92/5c87dcf92908b.jpg 2019-03-12T18:24:00+02:00 Биатлон Первую в карьере золотую медаль чемпионата мира завоевала Анна Эберг

Сегодня в шведском Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону. Золотую медаль завоевала олимпийская чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине шведка Анна Эберг. Второй к финишу пришла итальянка Лиза Виттоцци, а третье место досталось Жюстин Бреза из Франции.

Вся тройка призеров впервые в карьере завоевала медали чемпионата мира в индивидуальных гонках. Ранее Витоцци и Бреза становились призерами в командных гонках, а для Эберг это вовсе первая награда на мировом первенстве.

Украинские биатлонистки достаточно неплохо провели гонку, но побороться за медали. Анастасия Меркушина с одним промахом стала 10-й, Юлия Джима отстрелялась на ноль, но к финишу пришла только 12-й, Юлия Журавок с чистой стрельбой стала 14-й, а Валентина Семеренко с тремя промахами заняла 36-е место.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ханна Эберг (0+0+0+0) 43:10,4

2. Лиза Виттоцции (0+0+0+0) +23,6

3. Жюстин Бреза (0+0+1+0) +32,5

...

10. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +2:04,6

12. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:28,6

14. Юлия Журавок (0+0+0+0) +2:33,5

36. Валя Семеренко (0+0+1+2) +4:22,2

Накануне Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты. Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем.

Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.

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