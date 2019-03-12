Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Три украинки вошли в топ-15 индивидуальной гонки чемпионата мира по биатлону

Сегодня, 18:24

Первую в карьере золотую медаль чемпионата мира завоевала Анна Эберг

Анна Эберг
Анна Эберг. Фото: AFP
Три украинки вошли в топ-15 индивидуальной гонки чемпионата мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7dc/f92/5c87dcf92908b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7dc/f92/5c87dcf92908b.jpg Биатлон Первую в карьере золотую медаль чемпионата мира завоевала Анна Эберг

Сегодня в шведском Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону. Золотую медаль завоевала олимпийская чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине шведка Анна Эберг. Второй к финишу пришла итальянка Лиза Виттоцци, а третье место досталось Жюстин Бреза из Франции.

Вся тройка призеров впервые в карьере завоевала медали чемпионата мира в индивидуальных гонках. Ранее Витоцци и Бреза становились призерами в командных гонках, а для Эберг это вовсе первая награда на мировом первенстве.

Украинские биатлонистки достаточно неплохо провели гонку, но побороться за медали. Анастасия Меркушина с одним промахом стала 10-й, Юлия Джима отстрелялась на ноль, но к финишу пришла только 12-й, Юлия Журавок с чистой стрельбой стала 14-й, а Валентина Семеренко с тремя промахами заняла 36-е место.

Индивидуальная гонка. Женщины 
1. Ханна Эберг  (0+0+0+0)  43:10,4
2. Лиза Виттоцции  (0+0+0+0)  +23,6
3. Жюстин Бреза  (0+0+1+0)  +32,5
...
10. Анастасия Меркушина  (0+0+0+1)  +2:04,6
12. Юлия Джима  (0+0+0+0)  +2:28,6
14. Юлия Журавок  (0+0+0+0)  +2:33,5
36. Валя Семеренко  (0+0+1+2)  +4:22,2

Накануне Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты. Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем.

Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, чемпионат мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость " Три украинки вошли в топ-15 индивидуальной гонки чемпионата мира по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпионат мира по биатлону: полное расписание и результаты гонок

Сегодня, 14:01

Мировое первенство проходит в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта

Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты

Сегодня, 11:34

Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

Сегодня, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

"Первые слова Димы по телефону: "Можеш в цьо повірити?!" – жена нашего героя чемпионата мира

Сегодня, 09:28

"Маленькая месть" Дмитрия Пидручного. Его жена Ольга – о просмотре чемпионата мира с маленькой дочкой и подколах

Норвежский биатлонист: Это просто позор, мы отдали "золото" украинцам

Вчера, 11:20

Йоханнес Бё разочарован своим выступлением в гонке преследования чемпионата мира

"Приятно, что именно мне удалось украсть "золото" у Бё": Пидручный – о сенсационной победе на чемпионате мира

10 марта, 21:33

Украинский биатлонист прокомментировал исторический успех на чемпионате мира по биатлону в Швеции

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Как заменить бумажное пенсионное удостоверение на новое
Загрузка...

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Вчера, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

10 марта, 09:49

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

10 марта, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Анатолий Гриценко и его семь свадеб